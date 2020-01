Números de Pedrinho dificultam negociações entre Corinthians e europeus

O Corinthians sabe do potencial de venda de Pedrinho e da necessidade do clube em fazer dinheiro com algum atleta do elenco. Por isso, as negociações com Benfica e uma equipe alemã estão em andamento.

A questão é que o Corinthians está com dificuldade para conseguir uma proposta que lhe agrade, ou seja, 20 milhões de euros (R$ 92 milhões), no mínimo.

E o maior obstáculo nas tratativas são os números de Pedrinho. A Gazeta Esportiva apurou que os clubes europeus interessados no atleta de 21 anos relutam em subir as ofertas iniciais com o argumento de que o jogador tem 12 gols e 13 assistências em 137 jogos pelo Timão.

Pessoas envolvidas nas negociações contam que os interessados têm batido nesta tecla e comparam com números de jogadores de outras posições, como volantes, por exemplo.

O desempenho na Seleção Brasileira Sub-23, a temporada de afirmação pelo Corinthians em 2019 e a idade são os contrapontos usados para sustentar a postura corintiana de não ceder por menos de 20 milhões de euros.

A bola está com os empresários agora. São eles que tentam convencer os interessados a colocar no papel uma proposta suficiente para concretizar a transferência. O Benfica estuda a possibilidade e um time alemão já teve a primeira investida de 15 milhões de euros recusada (R$ 69 milhões).

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez esteve em Portugal nessa quarta. Um intermediário admitiu à Gazeta Esportiva a possibilidade do time de Lisboa oferecer até 25 milhões de euros (R$ 115 milhões).

Há uma expectativa muito grande para que algum negócio seja fechado, até mesmo com os alemães, que ainda não desistiram de Pedrinho e podem subir a oferta.

O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao próprio Pedrinho e seus empresários.