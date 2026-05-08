Corinthians lança novas camisas em homenagem à Invasão Corinthiana de 1976

O Corinthians lançou, nesta sexta-feira, as novas camisas para a temporada, desenvolvidos em homenagem à Invasão Corinthiana de 1976.

Naquele ano, cerca de 70 mil torcedores alvinegros viajaram ao Rio de Janeiro e dividiram as arquibancadas do Maracanã na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O episódio histórico completa 50 anos em 2026.

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A camisa 1 é predominantemente branca, com sutis detalhes em preto nas laterais. O modelo traz o escudo utilizado pelo clube em 1976, além do tradicional logotipo da Nike aplicado no lado direito do peito.

Já a camisa 2 tem base preta com listras verticais brancas, resgatando uma estética clássica do Corinthians. Assim como no uniforme principal, o escudo remete à versão usada na Invasão Corinthiana.

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Ambos os modelos já estão à venda no site da Nike, fornecedora de material esportivo do clube. A estreia da camisa 1 está prevista para este domingo, no clássico contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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