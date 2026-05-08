Corinthians se reapresenta e abre preparação para o Majestoso

Nesta sexta-feira, o Corinthians se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo diante do São Paulo, próximo compromisso da equipe. O jogo vale pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A equipe ganhou um dia de folga das atividades na última quinta-feira, após o empate suado em 1 a 1 contra o Santa Fe, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão, aliás, já está garantido no mata-mata da competição internacional por conta do empate entre Platense e Peñarol.

Como foi o treino?

A preparação corintiana começou com atividades físicas na parte interna do CT Joaquim Grava, priorizando fortalecimento muscular e recuperação dos atletas. Na sequência, o elenco foi ao gramado para trabalhos de aquecimento e exercícios focados em circulação de bola, velocidade nas transições e jogadas de conclusão.



Os jogadores que tiveram maior desgaste no empate diante do Santa Fe realizaram um cronograma regenerativo separado, enquanto os demais participaram de uma atividade técnico-tática em espaço reduzido sob comando da comissão de Fernando Diniz.

Desfalques do Timão

Para o duelo, o Alvinegro terá uma série de desfalques. Entre as ausências estão os atacantes Memphis Depay, que segue em transição física após lesão na coxa esquerda, Vitinho, com dores no quadril direito, e Kayke, que se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



No meio-campo, André cumpre suspensão imposta pelo STJD, Allan está fora pelo acúmulo de cartões amarelos e Charles segue em tratamento de uma lesão no calcanhar direito. O zagueiro João Pedro Tchoca trata uma pubalgia e, por fim, o lateral esquerdo Hugo continua em recuperação após cirurgia no menisco do joelho direito.

Situação do Corinthians

Se por um lado está em uma fase iluminada na Libertadores, por outro o clube do Parque São Jorge vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão está posicionado na 17ª colocação, inaugurando a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos comquistados nas 14 primeiras rodadas. Portanto, uma vitória diante seu torcedor no Majestoso é crucial para sair do Z4.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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