Mirassol x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Corinthians visita o Mirassol em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, no interior paulista.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).

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Como chega o Corinthians?

O Corinthians vem de uma vitória sobre o Peñarol por 2 a 0. Com o resultado, assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na ponta do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

Como chega o Mirassol?

O Mirassol chega para encarar o Corinthians depois de vencer na Copa Libertadores. O Leão recebeu o Always Ready no Maião e ganhou de 2 a 0. Com o resultado, chegou aos seis pontos na competição continental e figura na terceira posição do Grupo G, com a mesma pontuação do líder e do vice-líder.

Já no Brasileirão, vem de uma derrota para o São Paulo por 1 a 0. No campeonato nacional, o time do interior paulista ocupa o 18º lugar, com apenas nove pontos. Até agora, foram duas vitórias, três empates e sete derrotas.

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Ficha técnica

Jogo: Mirassol x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 03/05/2026 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol

Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV