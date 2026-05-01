Diniz minimiza seca e rasga elogios a Yuri Alberto no Corinthians: "É um exemplo do que eu quero"

O técnico Fernando Diniz minimizou a seca de gols do atacante Yuri Alberto, que ainda não deslanchou sob seu comando no Corinthians. O camisa 9 marcou apenas um gol no recorte dos últimos sete jogos.

Yuri não balança as redes desde a partida contra o Platense-ARG, pela Libertadores, que marcou a estreia de Diniz no Timão, disputada no último dia 9 de abril. De lá para cá, foram seis jogos passando em branco.

Apesar de não ter marcado novamente, o centroavante contribuiu com uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol na última quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores. Depois de ganhar no corpo do zagueiro, Yuri conduziu em velocidade e invadiu a área, tocando para Lingard.

São jogadas como essa, além de outros motivos, que fazem Diniz nutrir um carinho especial por Yuri Alberto. O treinador destacou a capacidade do jogador se solidarizar e se sacrificar em cenários do jogo que não encaixam, necessariamente, em suas melhores características.

"O Yuri é um jogador que eu tinha muita gana de trabalhar junto, porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. Sem conhecê-lo, eu já sabia o que iria encontrar quando fosse trabalhar com ele, e é exatamente aquilo que eu imaginava. É uma pessoa diferente. É um cara que não fez gols e se a gente está ganhando os jogos, mesmo sem ele marcar, é poeque ele está no time. Ele é um exemplo daquilo que quero que os jogadores façam. Não desiste, trabalha, é solidário, corajoso. São qualidades humanas que o fazem muito especial para mim. É uma honra para mim trabalhar com ele", disse.

"Em momentos que ele teve aqui no Corinthians de questionamento, eu até mandei mensagens através do Marcelo Carpes, que é meu amigo, falando que estava com ele sempre, torcendo para acontecer as melhores coisas. Porque ele merece muitas coisas. Aqui no Corinthians, já ajudou a conquistar muitas coisas e foi importante, porque ele merece, tem muito merecimento. Para mim, é muito bom trabalhar com esse cara. Muito mesmo", finalizou.

Na atual temporada, Yuri Alberto soma cinco gols e duas assistências em 20 partidas, sendo 16 como titular.

Com Yuri Alberto à disposição, o Corinthians volta a campo neste domingo, quando visita o Mirassol. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no gramado do Estádio José Campos Maia, em Mirassol (SP).

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)