Love diz que manda até e-mail em chinês para segurar Paulinho no Corinthians

Paulinho está usando o CT do Corinthians para manter a condição física enquanto aguarda o retorno do Campeonato Chinês, paralisado devido ao surto do coronavírus.

A presença do volante, obviamente, não passaria batido e nesta quarta-feira, Vagner Love brincou com a possibilidade do Timão segurar Paulinho por empréstimo.

“Primeiramente, é triste o que está acontecendo na China. A maioria dos jogadores está no Brasil mantendo a forma. Mas o Paulinho tem sua qualidade, seria muito bem-vindo. Falei para ele que eu mando e-mail no chefe dele para segurar um aninho aqui para nos ajudar. Vai se sentir em casa. Dou um jeito, meus pulos, faço contatos para mandar e-mail em chinês para segurar ele aqui. É um cara importante por onde passou e de muita qualidade”, comentou, em tom bem-humorado o atacante.

Paulinho tem contrato com o Guangzhou Evergrande até o fim de 2013. Titular em dias Copas do Mundo e ex-jogador do Barcelona, o volante fez história no Corinthians, onde conquistou Paulista, Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes.