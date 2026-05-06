Corinthians pode garantir classificação antecipada na Libertadores; veja cenários

O Corinthians pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz visita o Santa Fe, em jogo válido pela quarta rodada da competição, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia).

Em caso de vitória sobre o Santa Fe esta noite, o Timão chegaria aos 12 pontos na liderança do Grupo E e garantiria a vaga para a fase de mata-mata com duas rodadas de antecedência. Isso porque Peñarol e Santa Fe, os dois times fora da zona de classificação, tem apenas um ponto cada e não poderiam mais alcançar o time brasileiro.

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Mesmo se empatar o jogo na Colômbia, o Corinthians ainda poderia avançar às oitavas antecipadamente, mas não iria depender somente de si para o feito. Com o empate, alcançaria os 10 pontos e ficaria dependente de um empate ou vitória do Platense diante do Peñarol.

O único resultado que adia de uma vez por todas a classificação antecipada do Timão é uma eventual derrota para o lanterna do grupo, Santa Fe. Com isso, permaneceria com os mesmo nove pontos, enquanto o adversário subiria para quatro, encurtando a distância para cinco unidades. Assim, a luta pelas duas vagas ficaria em aberto nas rodadas finais.

Classificação do Grupo E

Ainda com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E, isolado com nove pontos. Logo atrás, está o Platense, que perdeu para o Alvinegro, mas venceu os outros dois jogos e soma seis pontos.

Fora da zona de classificação às oitavas da competição continental estão Peñarol e Santa Fe. Os uruguaios aparecem na terceira posição, com apenas um ponto, enquanto o time colombiano é o lanterna, com a mesma pontuação.