Lateral e poucas chances: a passagem do aniversariante Éverton Ribeiro pelo Corinthians

Nesta sexta-feira, Éverton Ribeiro completa 31 anos e está em um dos melhores momentos de sua carreira. O meia é uma das lideranças técnicas do Flamengo, que domina o cenário futebolístico no Brasil. O que poucos lembram é que o jogador foi revelado pelas categorias de base do Corinthians, onde recebeu poucas oportunidades.

Éverton Ribeiro chegou ao Timão no início dos anos 2000 e fez sua formação praticamente na íntegra no clube do Parque São Jorge. O atleta destacou-se e chamou a atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, que foi conquistada pelo Alvinegro. O curioso, no entanto, é que o jogador era lateral-esquerdo.

Depois do título da Copinha, Éverton Ribeiro foi promovido aos profissionais do Corinthians, junto de nomes como Lulinha e Dentinho. Na ocasião, o treinador era Paulo César Carpegiani. O jogador fez sua estreia na equipe principal em 2007 e recebeu diversas oportunidades até o final do ano, inclusive sendo titular no jogo contra o Grêmio, no Olímpico, que culminou no rebaixamento do Timão.

Em 2008, Mano Menezes chegou ao Corinthians e liberou Éverton Ribeiro por empréstimo ao São Caetano, buscando trazer maior rodagem para o jovem atleta. No ano seguinte, o Alvinegro novamente julgou que o jogador não teria utilidade no elenco e, portanto, o Azulão permaneceu com a cria do Timão por mais uma temporada.

Dois anos depois, Éverton Ribeiro permaneceu sem prestígio no Corinthians e foi vendido ao Coritiba, por um cerca de um milhão de reais. Foi no Coxa, inclusive, que o jogador passou a atuar como meia e se destacar no cenário nacional. Assim, quando Marcelo Oliveira chegou ao Cruzeiro, indicou seu ex-comandado no time paranaense para a Raposa.

Éverton Ribeiro conquistou o bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014, sendo um dos melhores jogadores do país nessas temporadas. Logo na sequência, foi vendido ao Al Ahli Club, dos Emirados Árabes, por cerca de R$ 25 milhões no início de 2015.

O meia permaneceu dois anos no futebol asiático, retornando ao Brasil em 2017, quando foi comprado pelo Flamengo por aproximadamente R$ 22 milhões. Desde então, o jogador já conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista do ano passado.