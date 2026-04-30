Corinthians tem lembrança amarga de últimos duelos contra o Peñarol

Nesta quinta-feira, o Corinthians reencontra o Peñarol pela Copa Libertadores, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão, no entanto, não carrega boas lembranças de seus últimos encontros contra o clube uruguaio, por quem foi, inclusive, goleado há cinco anos.

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Em 2021, Corinthians e Peñarol se enfrentaram duas vezes, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana daquele ano. No primeiro duelo, na Neo Química Arena, o Timão acabou derrotado por 2 a 0, sofrendo um dos gols de David Terans, que acumulou passagens por Athletico-PR e Fluminense posteriormente.

Já no segundo embate entre as equipes, o Alvinegro visitou os uruguaios no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e acabou goleado por 4 a 0. Desta vez, o Corinthians sofreu gol de outro conhecido do futebol brasileiro: Canobbio, atualmente no Fluminense e que também tem passagem pelo Athletico-PR.

Além de Canobbio e Terans, o elenco do Peñarol na época também contava com Piquerez, atualmente no Palmeiras, e Facundo Torres, que também atuou no Verdão na última temporada. Cristian Oliveira, ex-Grêmio e atualmente no Bahia, também fazia parte do grupo da equipe uruguaia.

Naquela edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians acabou eliminado ainda na fase de grupos da competição, terminando na segunda colocação com 10 pontos, três a menos que o Peñarol, que avançou na competição. River Plate-PAR e Huancayo completaram a chave na ocasião.

Outros duelos entre Corinthians e Peñarol

Além das duas partidas em 2021, Corinthians e Peñarol somam outros três duelos na história. Em 1998, as equipes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos do Mercosul. As equipes empataram em 1 a 1 o primeiro embate, em São Paulo, enquanto no segundo, o Timão superou os aurinegros por 2 a 0 no Uruguai.

Ainda antes, os clubes já haviam travado um confronto em 1952, pela Copa Rio de Campeões, do qual o Corinthians saiu vitorioso por 2 a 1.

Partidas entre Corinthians e Peñarol:

13/05/2021 - Peñarol 4 x 0 Corinthians - Copa Sul-Americana

29/04/2021 - Corinthians 0 x 2 Peñarol - Copa Sul-Americana

14/19/1998 - Peñarol 0 x 2 Corinthians - Copa Mercosul

01/09/1998 - Corinthians 1 x 1 Peñarol - Copa Mercosul

24/07/1952 - Corinthians 2 x 1 Peñarol - Copa Rio de Campeões

Situação do Corinthians

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Agora, o Alvinegro busca manter os 100% de aproveitamento na competição e também manter a liderança isolada da chave, já que possui três pontos de vantagem para o Platense, segundo colocado do grupo.

Detalhes da partida