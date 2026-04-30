Corinthians tem lembrança amarga de últimos duelos contra o Peñarol

Nesta quinta-feira, o Corinthians reencontra o Peñarol pela Copa Libertadores, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão, no entanto, não carrega boas lembranças de seus últimos encontros contra o clube uruguaio, por quem foi, inclusive, goleado há cinco anos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Em 2021, Corinthians e Peñarol se enfrentaram duas vezes, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana daquele ano. No primeiro duelo, na Neo Química Arena, o Timão acabou derrotado por 2 a 0, sofrendo um dos gols de David Terans, que acumulou passagens por Athletico-PR e Fluminense posteriormente.
Já no segundo embate entre as equipes, o Alvinegro visitou os uruguaios no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e acabou goleado por 4 a 0. Desta vez, o Corinthians sofreu gol de outro conhecido do futebol brasileiro: Canobbio, atualmente no Fluminense e que também tem passagem pelo Athletico-PR.
Além de Canobbio e Terans, o elenco do Peñarol na época também contava com Piquerez, atualmente no Palmeiras, e Facundo Torres, que também atuou no Verdão na última temporada. Cristian Oliveira, ex-Grêmio e atualmente no Bahia, também fazia parte do grupo da equipe uruguaia.
Naquela edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians acabou eliminado ainda na fase de grupos da competição, terminando na segunda colocação com 10 pontos, três a menos que o Peñarol, que avançou na competição. River Plate-PAR e Huancayo completaram a chave na ocasião.
Outros duelos entre Corinthians e Peñarol
Além das duas partidas em 2021, Corinthians e Peñarol somam outros três duelos na história. Em 1998, as equipes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos do Mercosul. As equipes empataram em 1 a 1 o primeiro embate, em São Paulo, enquanto no segundo, o Timão superou os aurinegros por 2 a 0 no Uruguai.
Ainda antes, os clubes já haviam travado um confronto em 1952, pela Copa Rio de Campeões, do qual o Corinthians saiu vitorioso por 2 a 1.
Partidas entre Corinthians e Peñarol:
- 13/05/2021 - Peñarol 4 x 0 Corinthians - Copa Sul-Americana
- 29/04/2021 - Corinthians 0 x 2 Peñarol - Copa Sul-Americana
- 14/19/1998 - Peñarol 0 x 2 Corinthians - Copa Mercosul
- 01/09/1998 - Corinthians 1 x 1 Peñarol - Copa Mercosul
- 24/07/1952 - Corinthians 2 x 1 Peñarol - Copa Rio de Campeões
Situação do Corinthians
Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.
Agora, o Alvinegro busca manter os 100% de aproveitamento na competição e também manter a liderança isolada da chave, já que possui três pontos de vantagem para o Platense, segundo colocado do grupo.
Detalhes da partida
- Jogo: Corinthians x Peñarol
- Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) | 21h (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Neo Química Arena