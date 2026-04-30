Corinthians terá dois retornos e Lingard titular contra o Peñarol; veja escalações

O Corinthians está escalado para o confronto de logo mais contra o Peñarol-URU, válido pela terceira rodada da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz ganhou retornos importantes e promoveu três mudanças em relação ao jogo anterior. A bola rola às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Corinthians tem base mantida

Diniz manteve boa parte da escalação que tem sido sua base neste início de trabalho. As únicas novidades são o retorno de Hugo Souza no gol e de Matheuzinho na lateral direita, já que ambos cumpriram suspensão no Brasileirão.

No meio-campo, Raniele volta à função de volante após atuar improvisado na lateral, e Allan volta ao banco. A novidade na frente é Lingard, que sai jogando ao lado de Yuri Alberto.

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Desfalques: Memphis Depay (transição física), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Alex Santana (não inscrito na Libertadores), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito) e Gui Negão (reta final de transição física).

Peñarol também escalado

O Peñarol, por sua vez, também não trouxe grandes mudanças na escalação em relação à última partida. O técnico Diego Aguirre tem uma longa lista de baixas e mandou a campo o que tem de melhor à disposição.

A escalação do Peñarol tem: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Gastón Togni; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.

Desfalques: Leonardo Fernández, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera, Javier Cabrera e Eduardo Darias (lesionados), e Franco Escobar (suspenso).

Así juega #Peñarol frente a Corinthians 🇧🇷, por la Fecha 3 del Grupo E de la Copa CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/pKqAsTIC8f — PEÑAROL (@OficialCAP) April 30, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians é líder do Grupo E da Libertadores, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Timão vem de vitória sobre o Vasco, em casa, pelo Brasileirão. Do outro lado, o Peñarol chega após uma derrota para o Montevideo Wanderers no Campeonato Uruguaio. O time ainda não venceu na Libertadores e aparece em terceiro na chave, com apenas um ponto.

Arbitragem de Corinthians x Peñarol

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)