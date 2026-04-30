Corinthians é multado e André sofre gancho do STJD após episódios contra o Vasco

Após serem denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no início desta semana, devido aos ocorridos durante duelo contra o Vasco no último domingo, o Corinthians e o volante André foram punidos nesta quinta-feira. A Corte julgou e aplicou ao atleta uma suspensão de dois jogos, enquanto o clube foi condenado ao pagamento de duas multas, que totalizam R$ 13 mil.

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André foi punido com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar jogada violenta". O jogador recebeu um cartão vermelho aos 45 minutos do primeiro tempo após uma forte entrada em Thiago Mendes. Baixa certa para o duelo com o Mirassol, o volante agora também desfalca o Alvinegro diante do São Paulo.

Já o Corinthians foi multado em R$ 10 mil pelo atraso na reposição de bolas feita pelos gandulas. Além disso, com base no artigo 206 do CBJD, tanto o clube paulista quanto o Vasco foram condenados ao pagamento de R$ 3 mil cada em decorrência do atraso para o início da partida.

Apesar das punições, o Corinthians foi absolvido de outras duas denúncias. O clube foi absolvido da acusação de uma cusparada de um torcedor contra a arbitragem e o policiamento na Neo Química Arena após a identificação e punição aplicada ao responsável.

Outra denúncia que acabou sem penalidade foi a da exibição da frase "Itaquera virou baile" no telão da Neo Química Arena, em provocação ao time carioca.

Thiago Mendes é absolvido, mas pode pegar gancho

Thiago Mendes, volante do Vasco, também foi julgado pelas declarações contra as decisões da arbitragem após o apito final do confronto, conforme o artigo 258. O atleta até foi absolvido, mas a procuradoria recorreu à decisão e solicitou um jogo de suspensão do meio-campista.

Corinthians no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Peñarol

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo