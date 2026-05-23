Labyad dá resposta em primeira chance de titular com Diniz e busca afirmação no Corinthians

Zakaria Labyad aproveitou a primeira oportunidade como titular no Corinthians de Fernando Diniz para mostrar que pode ganhar espaço ao longo da temporada. Autor do gol de empate no 1 a 1 diante do Peñarol, pela Libertadores, o marroquino encerrou o jejum com a camisa alvinegra e teve sua atuação mais convincente desde a chegada ao clube.

O meia começou a partida em ritmo abaixo, acompanhando a atuação irregular do Corinthians no início do jogo, mas cresceu ainda no primeiro tempo e passou a ser um dos principais articuladores da equipe. Com qualidade nos passes e criatividade entre as linhas, Zakaria participou das melhores jogadas ofensivas do Timão antes de balançar as redes na etapa final.

O desempenho reforçou a boa impressão deixada recentemente nos treinamentos e nas partidas sob comando de Fernando Diniz. Após o duelo no Uruguai, o treinador admitiu que ainda está conhecendo melhor o jogador, mas destacou a capacidade técnica e a versatilidade do marroquino.

“É um jogador que eu conhecia pouco e estou conhecendo ele aqui agora. É um jogador que eu acho muito técnico”, afirmou Diniz.

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O técnico ainda ressaltou que Zakaria pode atuar em diferentes funções no meio-campo, característica vista como importante para a sequência da temporada.

“Ele pode jogar nessa posição que jogou hoje, pode jogar de 10, pode jogar de segundo volante. Então, é um jogador que eu fiquei muito contente com a participação dele e por ter feito o gol”, completou.

Marroquino quer espaço

Contratado em fevereiro deste ano, Zakaria precisou passar por um período de readaptação física antes de estrear pelo Corinthians. O meia estava sem atuar desde novembro de 2025, quando deixou o futebol chinês, e o clube optou por realizar uma preparação específica antes de utilizá-lo com frequência.

Sob o comando de Dorival Júnior, o marroquino teve poucas oportunidades. Com Fernando Diniz, porém, passou a ganhar mais minutos e já aparece como alternativa importante para o setor criativo da equipe.

🔎 Zakaria Labyad é o líder de minutos para participar de gol do @Corinthians em 2026! 🇲🇦💪 ⚔️ 11 jogos (1 titular)

⚽️ 1 gol

🅰️ 1 assistência

⏰ 107 mins p/ participar de gol (!)

🧠 3 grandes chances criadas (!)

🔑 12 passes decisivos

↪️ 45% acerto no cruzamento (!)

💯 Nota… pic.twitter.com/IafOtiYhGr — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 22, 2026

Os números ajudam a explicar a confiança crescente. Mesmo com apenas uma partida como titular, Zakaria soma um gol, uma assistência e média de participação direta em gol a cada 107 minutos em campo na temporada, além de já ter criado três grandes chances para os companheiros. Dados do Sofascore.

Com o empate diante do Peñarol, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores e assegurou vaga no Pote 1 do sorteio das oitavas de final da competição continental. Agora, o Timão volta suas atenções para o duelo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.