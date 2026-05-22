Diniz pede manutenção do elenco do Corinthians e volta a defender renovação de Memphis

O técnico Fernando Diniz demonstrou preocupação com a possível perda de peças importantes do elenco do Corinthians na próxima janela de transferências. O orçamento feito pela diretoria e aprovado pelo órgãos do clube prevê uma arrecadação de R$ 151 milhões em vendas de jogadores em 2026.

Em coletiva após o empate contra o Peñarol, Diniz explicitou seu perfil de não cobrar reforços e desenvolver o que tem à disposição, mas pediu a manutenção do elenco atual à diretoria. O Corinthians tem ativos importantes em seu elenco, como Yuri Alberto, Hugo Souza, Breno Bidon, André e Matheuzinho.

"Na janela, minha preocupação é a manutenção do time. Nunca fui um treinador de pedir muitos jogadores. Gosto muito de olhar para as categorias de base, e de desenvolver quem está dentro. Gosto bastante do elenco do Corinthians. Obviamente que uma ou outra posição, podemos trazer, mas a manutenção do time é o mais importante. Minha preocupação é manter os nossos jogadores. Estou muito contente com o time que temos, e talvez uma ou outra peça para incrementar o time vai ser muito bom", analisou Diniz.

Yuri Alberto, por exemplo, deu uma entrevista recentemente na qual revelou ter o desejo de buscar novos ares na janela do meio do ano. O Corinthians já recusou propostas de clubes de Itália (Lazio e Roma) e da Turquia pelo jogador, uma vez que busca ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) pelos 50% dos direitos econômicos pertencentes ao clube.

André Luiz também já esteve na mira do futebol italiano. O volante ficou muito perto de ser negociado com o Milan por 17 milhões de euros (quase R$ 100 milhões), mas a diretoria recuou na venda após cobranças da torcida e de Dorival Júnior, ex-técnico do Timão.

Breno Bidon é outro que é alvo de sondagens constantes de clubes do exterior. O Corinthians também recebeu uma oferta do Milan por Hugo Souza, mas rechaçou a proposta, enquanto Matheuzinho desperta o interesse do Zenit, da Rússia.

Fato é que, apesar do pedido de Diniz, o Corinthians precisará vender ativos na janela. Ao mesmo tempo, tentará manter a equipe competitiva para as três competições que o time ainda disputa: Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Para além disso, o clube ainda vive situação indefinida para saber se poderá se reforçar ou não na janela do meio do ano. O Timão sofreu um novo transfer ban da Fifa na última quinta-feira por não honrar o acordo de pagamento com o Philadelphia Union-EUA pela contratação do volante José Martínez.

Memphis fica?

Em paralelo a isso, a diretoria alvinegra também trabalha para tentar viabilizar meios para renovar o contrato de Memphis Depay. O vínculo do holandês com o Timão se encerra no próximo dia 20 de junho, e o clube busca empresas parceiras que banquem 100% dos salários do camisa 10, que já se mostrou disposto a reduzir seus vencimentos.

Diniz nunca escondeu ser um entusiasta da permanência de Memphis e voltou a adotar o discurso na coletiva depois do empate contra o Peñarol. Diante de um cenário de possíveis saídas, o 'fico' do atacante seria um alento para o treinador.

"Ele tem chance de jogar [antes da Copa], está num processo de transição. Conto com ele [ara o segundo semestre]. Tenho um desejo muito grande pela permanência do Memphis, é um jogador diferenciado, já falei mais de uma vez. Espero que ele fique para nos ajudar", apontou Diniz.

Memphis está em fase final de transição física após um estiramento de grau 2 na região anterior da coxa direita. O holandês, que se lesionou em 22 de março, deve voltar a ser relacionado na partida contra o Atlético-MG, neste domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Após cruzamento de Kaio César na grande área, Zakaria Labyad aproveitou o rebote do goleiro e garantiu o empate do Timão no segundo tempo. ⚽#VaiCorinthianspic.twitter.com/plunhytXf0 — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta, com 11 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)