Atuações do Corinthians: Kaio César e Labyad vão bem, e Pedro Raul não aproveita chance

Com um time alternativo, o Corinthians buscou o empate em 1 a 1 com o Peñarol na noite da última quinta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Alguns reservas aproveitaram muito bem a oportunidade, como Kaio César, Zakaria Labyad, Pedro Milans e Allan. Outros, por outro lado, deixaram a desejar, como Pedro Raul, Matheus Pereira e Angileri.

Zakaria Labyad foi uma grata surpresa na partida. O marroquino teve sua primeira chance como titular e começou em uma rotação abaixo, assim como toda a equipe, mas passou a exercer o papel que se espera dele na reta final do primeiro tempo. Foi criativo e começou a acertar lançamentos importantes, criando e participando das duas melhores oportunidades do Corinthians na etapa inicial. Teve a atuação coroada com o gol de empate ao pegar a sobra de Pedro Raul. Bom jogo.

Kaio César mostrou muita personalidade e também foi bem. O ponta teve uma nova oportunidade como titular e foi bastante agudo, sempre tentando partir para cima da marcação quando recebia a bola. Chamou o jogo para si, sofreu faltas perigosas perto da área e gerou boas chances para o Corinthians, sendo também bastante participativo no ataque. Foi dele o passe que iniciou a jogada do gol.

Pedro Milans foi outro a fazer uma partida muito positiva. O lateral direito se mostrou seguro defensivamente e pisou mais no campo de ataque, ajudando a criar oportunidades para o Timão no primeiro tempo. Foi mais discreto na etapa final, mas teve boa atuação da mesma forma.

Allan também saiu como destaque positivo. O volante fez um bom início de jogo e oscilou ao longo da primeira etapa, mas se encontrou e foi importante na saída de bola. Errou alguns lançamentos, mas ao menos tentou, e foi melhorando a precisão dos passes com o decorrer da partida.

Por outro lado, Pedro Raul foi, talvez, um dos piores em campo pelo Corinthians. O atacante fez apenas seu quarto jogo como titular nesta temporada, mas não aproveitou novamente. Errou tudo que tentou, com passes mal direcionados e sem ganhar disputas no corpo e de cabeça. Também não conseguiu sustentar muitos pivôs e atrapalhou algumas chegadas do Timão, se posicionando mal e atuando, sem querer, como zagueiro do rival. Foi substituído com 25 minutos da etapa final.

Matheus Pereira foi outro nome que deixou a desejar. Junto com Pedro Raul, foi mal no lance do gol e deixou que Olivera subisse sozinho para cabecear na primeira trave. Além disso, se doou pouco na marcação e não conseguiu ajudar na criatividade do meio-campo alvinegro. Achou alguns bons passes ocasionalmente e só. Precisa mostrar mais se quiser brigar por uma vaga no time titular.

Angileri, por fim, também foi mal. O lateral esquerdo substituiu Matheus Bidu, lesionado, mas não conseguiu mostrar seu futebol. Defensivamente, não comprometeu, mas no ataque, foi muito equivocado nas tomadas de decisão e errou muitos fundamentos básicos, como passes e cruzamentos. Noite ruim.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta com 11 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)