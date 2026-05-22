Corinthians diz que não disputou Libertadores 2025 para evitar pagamento por Martínez; CAS rejeita

O Corinthians sofreu mais um revés nos bastidores envolvendo a contratação do volante José Martínez. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) divulgou nesta sexta-feira a decisão final do caso movido pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e rejeitou integralmente o recurso apresentado pelo clube paulista na disputa por pagamentos atrasados da transferência do jogador venezuelano.

O documento da CAS revelou ainda um argumento utilizado pelo departamento jurídico corintiano para tentar evitar o pagamento de um bônus previsto em contrato.

Segundo a defesa do clube, o Corinthians não teria disputado a Libertadores de 2025, mas apenas um torneio classificatório chamado de “Pré-Libertadores”. A alegação tinha como objetivo evitar o pagamento de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) ao clube norte-americano.

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No acordo firmado em agosto de 2024 pela contratação de Martínez, o Corinthians aceitou pagar uma bonificação adicional caso conquistasse vaga na Libertadores. O clube garantiu a classificação após uma arrancada no Brasileirão de 2024, quando saiu da luta contra o rebaixamento para assegurar presença no torneio continental.

Na temporada seguinte, o Timão eliminou a Universidad Central, da Venezuela, na fase preliminar da competição, mas acabou caindo diante do Barcelona de Guayaquil antes da fase de grupos, sendo direcionado para a Copa Sul-Americana.

A CAS, porém, não aceitou a interpretação apresentada pelo Corinthians. Na decisão, o árbitro responsável pelo caso destacou que o regulamento da Conmebol prevê oficialmente a fase preliminar como parte integrante da Libertadores, descartando a existência de um torneio separado chamado “Pré-Libertadores”.

“A não classificação do Corinthians para a fase de grupos do torneio não afeta o cumprimento da condição estabelecida pelas partes no contrato”, escreveu o mexicano Jaime Castillo, árbitro responsável pelo julgamento.

Fala, Diniz! 🎙️ Nosso comandante destacou a importância de Zakaria, autor do gol alvinegro de ontem! ⚽#VaiCorinthians pic.twitter.com/91GCGppeUO — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026



O tribunal também afirmou que o clube paulista não apresentou provas suficientes para sustentar que o pagamento do bônus dependeria exclusivamente da classificação para a fase de grupos da competição.

Além de manter a obrigação do pagamento da bonificação, a CAS confirmou a punição aplicada anteriormente pela Fifa. O Corinthians terá de quitar US$ 1,425 milhão ao Philadelphia Union, valor acrescido de juros de 15% ao ano. O clube também foi penalizado com um transfer ban de três janelas, além de multa de US$ 75 mil à Fifa e outros US$ 25 mil referentes aos custos processuais.

Na decisão, o tribunal ainda fez críticas à postura do clube no processo, afirmando que o Corinthians não demonstrou intenção concreta de quitar a dívida e apenas buscou retardar o pagamento ao credor.