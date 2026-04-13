Kaio César inicia transição, e Alex Santana é reintegrado em reapresentação do Corinthians

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após o empate sem gols no clássico contra o Palmeiras. Com duas novidades, o elenco alvinegro abriu a preparação para o duelo contra o Santa Fé, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O atacante Kaio César, em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, avançou no processo de recuperação e inicou o processo de transição física. O jogador, que não entra em campo há quase um mês, está mais próximo de retornar aos gramados.

Outra novidade no treino do Corinthians foi a presença do volante Alex Santana, reintegrado ao elenco principal pelo técnico Fernando Diniz. O atleta treinou normalmente junto aos demais companheiros nesta segunda-feira.

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, atualiza a Fiel Torcida com assuntos importantes neste início de semana. 🗣️#VaiCorinthians pic.twitter.com/aE0SGpqieL — Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026

Como foi a reapresentação?

A manhã do Timão se iniciou com um trabalho de força na academia. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Palmeiras realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.

Os demais atletas, por sua vez, foram ao campo para um jogo de enfrentamento de dez contra dez.

O Corinthians encerra a preparação para o confronto na tarde desta terça-feira, novamente no CT. O Timão recebe o Santa Fé-COL nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Desfalques e retornos

O Corinthians deve seguir com um alto número de desfalques para o duelo. O Timão não deve contar com Memphis Depay e Gui Negão (estiramento na coxa direita), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito e Fabrizio Angileri (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda).

Em contrapartida, o Timão terá o retorno do zagueiro André Ramalho, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras.

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