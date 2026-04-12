Após derrota, São Paulo vê sequência ruim fora de casa pelo Brasileiro aumentar

Neste sábado, o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado registrado no Barradão, em Salvador, a equipe comandada por Roger Machado chegou ao terceiro jogo sem vencer fora de casa na competição.
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— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2026
Dificuldades longe de casa
O último jogo que o Tricolor venceu fora de casa no Brasileirão foi contra o Bragantino, no dia 15 de março, pela sexta rodada. Na ocasião, a equipe são paulina venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio Cícero de Souza Marques.
Desde então, o time perdeu para o Atlético-MG em Minas Gerais e empatou com o Internacional em Porto Alegre. Pela Sul-Americana, no entanto, o São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 no meio de semana.
Das três vitórias de Roger no comando do São Paulo pelo Brasileirão, somente uma foi longe do Morumbis. As outras duas foram contra a Chapecoense e Cruzeiro. Ainda com Crespo como técnico, o Tricolor venceu o Coritiba no Couto Pereira por 1 a 0 na primeira rodada da competição.
Próximo jogo do São Paulo
- Jogo: São Paulo x O'Higgins
- Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
- Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
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