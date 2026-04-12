Brasil goleia a Coreia do Sul em estreia pelo Fifa Series Women

O Brasil goleou a Coreia do Sul na primeira rodada da fase de grupos da Fifa Series Women, por 5 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Os gols brasileiros foram marcados por Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão. As coreanas diminuíram com Park Soo-Jeong.
Situação na tabela
O Brasil termina a primeira rodada no primeiro lugar do grupo, com três pontos. A Coreia do Sul é a terceira colocada, com nenhum ponto somado.
📋 Resumo do jogo
🟢🟡 BRASIL 5 x 1 COREIA DO SUL ⚪🔴
🏆 Competição: Fifa Series Feminino - 1ª rodada
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 22h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Ary Borges, aos 42' do 1ºT (Brasil)
- ⚽ Ludmila, aos 2' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Dudinha, aos 13' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Kerolin, aos 16' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Tainá Maranhão, aos 38' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Park Soo-Jeong, aos 42' do 2ºT (Coreia do Sul)
Como foi o jogo
O Brasil abriu o placar no fim da primeira etapa. Aos 42 minutos, Isa Hass ajeitou no meio da área para Ary Borges, que contou com desvio antes da bola entrar.
No início da segunda etapa, aos dois minutos, Kerolin fez linda jogada individual e tocou para Ludmila, que só empurrou para dentro do gol. Aos 13 minutos do segundo tempo, Kerolin de novo fez boa jogada e cruzou para Dudinha, que acertou um voleio para o fundo da rede.
O quarto gol brasileiro saiu aos 16 minutos da segunda etapa. Kerolin arrancou, deixou a marcadora no chão e tocou por cobertura para marcar o seu gol. Tainá Maranhão marcou o último para a Seleção Brasileira aos 38 do segundo tempo. A atacante recebeu na frente e tocou no canto da goleira Ryu.
A Coreia do Sul diminuiu em erro da zaga brasileira, aos 42 minutos da segunda etapa, com Park Soo-Jeong.
Próximos jogos
Brasil
- Enfrenta a Zâmbia, na Arena Pantanal, pela 2ª rodada do Fifa Series Women, na próxima terça-feira, às 22h30 (de Brasília).
Coreia do Sul
- Joga contra o Canadá, na Red Bull Arena, pela 2ª rodada do Fifa Series Women, na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).