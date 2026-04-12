Atuações do Santos: Moisés sai do banco e define vitória contra o Atlético-MG

Depois de dois tropeços, o Santos reagiu e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite do último sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Moisés saiu do banco de reservas para fazer o gol do triunfo santista na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Em cerca de 40 minutos jogados, contando os acréscimos, o atacante marcou um gol, sofreu três faltas e ganhou sete de nove duelos. Ao lado dele, também se destacaram Neymar e Gabigol, que voltaram a atuar juntos como titulares. Gabigol foi o líder em passes decisivos do Peixe, com três, e deu a assistência para o tento do camisa 21. Ele também teve 97% de aproveitamento no passe e teve um gol anulado

Neymar também mostrou estar com o "tanque cheio", como classificou Cuca e, apesar de não ter brilhado, foi muito participativo no jogo. O camisa 10 acertou todos os passes longos, teve 78 ações com bola, além de cinco finalizações, algumas delas perigosas, e outras cinco faltas sofridas.

Igor Vinícius, que sentiu cãimbras, também se entregou bastante, apoiando no ataque ou defensivamente. Líder em desarmes no jogo, com seis, o lateral direito fez a jogada que culminou no gol anulado do Santos.

Defesa sólida

Defensivamente, o Peixe fez um jogo seguro, com destaque para Lucas Veríssimo, que recuperou a bola de Hulk para acionar o contra-ataque no lance do gol. Construiu uma defesa sólida com Luan Peres, mesmo atuando parte do jogo "no sacrifício" devido a uma dor nas costas. Escobar, apesar de ter levado cartão amarelo muito cedo no jogo, também foi bem e salvou o que poderia ser um gol do Atlético-MG no primeiro tempo.

Rony, por outro lado, parecia estar em uma rotação diferente. Na análise de Cuca, não fez um mau jogo, mas não entregou o que a equipe precisava na partida e foi substituído por Moisés, que teve estrela, no segundo tempo.