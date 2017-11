Jô não nega busca pela artilharia e relata comemoração em lanchonete

Um dia depois da conquista da edição de 2017 do Campeonato Brasileiro, o atacante Jô, do Corinthians, ainda mantém um objetivo em mente para o restante da competição: tornar-se artilheiro da disputa, posto que nenhum jogador do Timão ocupou até então.

Nesta quarta-feira, no centro de treinamentos do clube, o jogador alvinegro afirmou que almeja ser o maior goleador da Série A para marcar seu nome na lista de ícones da equipe paulista.

“Se o Fábio optar por mim… o meu querer também é grande, de poder estar na artilharia, ser o primeiro do clube e poder entrar para a história”, reiterou.

Mostrando seu lado descontraído após consagrar-se campeão brasileiro, Jô contou que comemorou em uma lanchonete da rede de fast food Burguer King, assim como Pedrinho fez após marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

“Minha comemoração eu passei no Burguer King, único lugar aberto e próximo de casa. Fui para casa, fiquei com a minha família, pessoas que a todo momento estão comigo, e fiquei até cinco horas da manhã acordado, conversando com a minha esposa e com meu amigo de infância”, relatou.

O atacante corintiano também falou sobre a cobrança de seu pai, que segundo o próprio atleta, “nunca dá nota 10”, fato que Jô leva como motivação para seu próprio desempenho em campo.

“Meu pai mais uma vez não me deu 10. Não quis falar a nota, só disse que não era 10. Ele é muito exigente, desde a base. Se ele não der 10 (caso seja artilheiro), aí vou ficar chateado com ele [risos]. Mas isso é sempre bom, porque você não entra em um comodismo. Acho que nunca vou chegar a uma nota 10 porque vou estar sempre buscando o melhor”, disse.

“Ele brinca, mas é válido, porque você nunca pode achar que você já está bom, e eu sou uma pessoa que está sempre dando a volta por cima, passando pelos obstáculos e sempre mostrando que o ser humano é capaz quando quer”, finalizou.

* Especial para a Gazeta Esportiva