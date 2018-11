Jair diz que não foi procurado pelo Corinthians; clube nega acerto com Carille

O jornalista Chico Lang, da Gazeta Esportiva, cravou o retorno de Fabio Carille ao Corinthians para o início de 2019. Na quarta-feira, a reportagem conversou com o técnico que está na Arábia Saudita e o próprio Carille admitiu a possibilidade. Ou seja, o clima para Jair Ventura ficou, no mínimo, desconfortável dentro do clube.

Na saída do campo do CT Joaquim Grava, nessa sexta-feira, após o treino, o atual treinador do time foi rapidamente questionado se a diretoria corintiana havia lhe procurado para conversar sobre essa situação. A resposta foi curta e objetiva. “Não. Tudo normal”, disse, aparentemente incomodado.

Nos bastidores não há uma certeza sequer de Jair Ventura comandar o time na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, no Sul. Há uma tendência de que a partida com a Chapecoense, na Arena, domingo, seja a última da equipe com Jair Ventura a beira do campo.

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians divulgou um comunicado oficial negando que o clube tenha acertado a contratação de Fábio Carille. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que não tem nenhum acerto com o técnico Fábio Carille. A diretoria reitera que conta com o trabalho de Jair Ventura e que tem total foco no restante do Campeonato Brasileiro”, diz a nota oficial.