Historiador descobre escudo do Corinthians usado em amistosos em 1916

Fernando Wanner, historiador responsável pelo Memorial do Corinthians, descobriu um novo distintivo registrado na história do clube, que foi utilizado pelo alvinegro durante amistosos no ano de 1916. Com essa descoberta, o símbolo marca o terceiro “CP” da história, sendo que os anteriores foram utilizados em 1913 e 1914.

O escudo é desenhado com o C e o P entrelaçados em forma de escudo medieval, projetado pelo litógrafo Hermógenes Barbuy, irmão do lendário jogador Amílcar Barbuy. Ele foi bordado nas camisas do Corinthians em 1916 e foi usado em cerca de seis amistosos que antecederam o campeonato da Liga Paulista de Football.

A descoberta surgiu após pesquisas feitas por Wanner no Acervo online da Biblioteca Nacional, na qual o historiador procurava imagens relacionadas ao estádio da Ponte Grande, a primeira casa da torcida corintiana. Ao site do time, ele destacou a importância da descoberta.

“Esse distintivo sempre esteve em nossa história, o que eu fiz foi apenas redescobri-lo e trazer ele para torcedor é uma grande honra para mim”, concluiu.

