Gustavo Henrique faz cobrança após vitória com um a menos, mas vê Corinthians no "caminho certo"

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo e chegou ao sexto jogo sem sofrer gol. Um dos pilares na defesa, o zagueiro Gustavo Henrique comentou a fase da equipe neste quesito sob comando de Fernando Diniz e fez cobrança ao elenco após terminar mais um jogo com menos em campo.

"Ele (Diniz) tem colocado muito na nossa cabeça que precisamos defender bem todo mundo. É um conjunto, são onze jogando e onze marcando. Não seria possível sem o pessoal lá da frente. Nós, lá atrás, tentamos dar o nosso melhor, o pessoal da frente está de parabéns pelo que tem feito. Nos ajuda muito. Estamos no caminho certo. Precisávamos da vitória de qualquer jeito e conseguimos os três pontos importantes", declarou ao Premiere.

"O que a gente mais procura é essa constância, maturidade. O nosso time é um grupo muito experiente, com jovens também. Creio que estamos no caminho certo, descansar para quarta-feira fazer um grande jogo", seguiu.

O volante André recebeu um cartão vermelho aos 45 minutos, depois de uma forte entrada em Thiago Mendes. O volante havia cumprido suspensão na rodada anterior, contra o Vitória, após ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras devido a um gesto obsceno. No Derby, o Timão também teve Matheuzinho expulso. Gustavo Henrique cobrou o elenco.

"Agora é descansar, ver nossos erros. Não podemos ficar vários jogos com um a menos, isso muda a história do jogo. Mas, nosso grupo mostrou força e união em um momento difícil e vamos para cima", finalizou.

O zagueiro recebeu o terceiro amarelo e será desfalque na próxima rodada, contra o Mirassol, no dia 3 de maio.

Situação do Corinthians

Com a vitória, o Corinthians ganhou um fôlego no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento. A equipe paulista chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Agora, o Timão volta o foco para manter os 100% de aproveitamento na Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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