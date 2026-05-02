André Ramalho projeta duelo contra Mirassol e quer manter Corinthians sem ser vazado

De volta à equipe titular do Corinthians, André Ramalho projetou o confronto diante do Mirassol marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O zagueiro citou a importância da partida e espera manter a sequência positiva da equipe sob Fernando Diniz.

“É um jogo de que sabemos da importância. Queremos manter esta nossa sequência sem tomar gols, com vitórias. Queremos levar a confiança que construímos nos últimos jogos para esta partida e conquistar uma vitória importante fora de casa”, disse.

Iniciando no banco de reservas em sete das últimas dez partidas do Corinthians, André Ramalho deve ganhar a vaga de Gustavo Henrique (suspenso) entre os titulares do Timão, que defende uma série de sete jogos invicto e sem sofrer gols neste domingo.

Situação na tabela

Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians ainda precisa de pontos no Campeonato Brasileiro para se afastar da parte de baixo da tabela e começar a brigar pela primeira metade. Neste momento, o Timão ocupa a 14ª colocação com 15 pontos, um acima do Z4 e sete abaixo do G5.

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