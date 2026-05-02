Desfalcado, Corinthians encerra preparação para encarar o Mirassol; veja provável escalação

O Corinthians encerrou, neste sábado, a preparação para encarar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Desfalcado, o elenco alvinegro treinou no CT Joaquim Grava nesta manhã pela última vez antes do duelo no Estádio José Maria Campos Maia, marcado para as 20h30 (de Brasília) deste domingo.

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Como foi o treino

Após a apresentação de um vídeo com instruções sobre a partida deste domingo, o elenco realizou ativações físicas na academia antes do aquecimento no gramado, onde foram feitos posteriormente trabalhos táticos e de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.

Desfalques e retorno

Para o confronto, Fernando Diniz terá quatro desfalques por suspensão. São eles: Gustavo Henrique, André, Matheuzinho e Carrillo. Além deles, seguem fora João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito). O atacante Memphis Depay está em transição física, mas ainda não estará disponível para o confronto deste domingo.

Por sua vez, Vitinho, que atuou diante do Peñarol na última quinta-feira, sentiu dores no quadril direito e é um novo desfalque para o Corinthians.

Por outro lado, Diniz pode ter um reforço no ataque. Em fase final de transição física nesta semana, Gui Negão pode ser novidade entre os relacionados do Timão.

Provável escalação

Desta forma, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Breno Bidón, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Situação na tabela

Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians ainda precisa de pontos no Campeonato Brasileiro para se afastar da parte de baixo da tabela e começar a brigar pela primeira metade. Neste momento, o Timão ocupa a 14ª colocação com 15 pontos, um acima do Z4 e sete abaixo do G5.

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