Gaviões da Fiel convoca torcida para protesto no CT nesta sexta

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, lançou uma nota oficial nesta quinta-feira anunciando a realização de um protesto no CT Joaquim Grava, casa do Timão. A ser realizada nesta sexta, a manifestação deve acontecer a partir das 16h00 (horário de Brasília).

Os membros da Gaviões aproveitaram a nota para convocar os torcedores “de redes sociais”, pedindo para que o restante da torcida “saia dos computadores e celulares”.

O Corinthians encontra-se em situação complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Jair Ventura foi derrotada pelo Cruzeiro, na última quarta-feira, e flerta com a zona de rebaixamento da competição nacional. No próximo sábado, o Timão tem uma verdadeira decisão contra o Vasco, que também está em perigo.

Confira a nota oficial da torcida organizada corintiana:

Amanhã (16), a partir das 16h, vamos estar mais uma vez no CT para cobrar o Corinthians pelo atual momento do time. Faltam apenas quatro rodadas para o fim da temporada e não aceitaremos ver um time sem raça e sem jogar com o coração nesses últimos jogos.

Durante esse ano, foram mais de seis encontros com a diretoria e elenco, apoio e cobrança não faltaram e, agora, mais uma vez, nos encontramos em uma situação difícil e que só depende do Time e Torcida para terminar o ano sem mais decepções.

À Fiel Torcida que está usando suas redes sociais para criticar não só o time, mas também que fica achando que estamos de braços cruzados, acompanhando tudo isso “sem fazer nada”, amanhã, esperamos vocês lá no CT, saiam de trás dos seus computadores e celulares para darem as caras com a gente.

Da mesma forma que esperamos o resultado dentro de campo, as arquibancadas serão fundamentais nos próximos jogos.

Queremos ver todos vocês, torcedores virtuais, no CT e na arquibancada nesses quatro últimos jogos fazendo o que é sua obrigação.

O compromisso de toda torcida para ajudar o Corinthians a sair desta situação começa amanhã no CT.

O Corinthians não é brincadeira!