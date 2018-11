Timão atualiza parcial de ingressos para decisão contra o Vasco

22.000. Esse é o número atual de ingressos vendidos para a decisão do Corinthians contra o Vasco, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, a ser disputado na Arena Corinthians às 19h00 (horário de Brasília) do sábado, vale “seis pontos” para ambos os clubes, que estão na luta contra a zona de rebaixamento da competição.

O preço dos bilhetes contam com 15% de desconto para compras na internet. Existe a possibilidade de compra também por meio de bilheteria.

Com a parcial divulgada, a expectativa do Corinthians é de casa cheia para o confronto decisivo. O Timão tem 40 pontos na tabela de classificação da primeira divisão, três acima da Chapecoense, atualmente o primeiro time dentro do Z4. O Vasco tem 39.

Na última rodada, contra o São Paulo, a Arena recebeu 43.122 pessoas. O Corinthians, aliás, tem média 30.791 torcedores por jogo no Campeonato Brasileiro. É o único clube entre os cinco primeiros nesse ranking que não faz parte do pelotão de cima da tabela de classificação.