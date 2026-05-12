Maestro do Corinthians, Garro se torna jogador da Série A com mais assistências no ano

Rodrigo Garro voltou a comandar o meio de campo do Corinthians no clássico contra o São Paulo e atingiu uma marca expressiva na temporada. Com duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o rival, neste domingo, na Neo Química Arena, o argentino chegou a dez passes para gol em 2026 e se tornou o líder do quesito entre todos os jogadores da Série A.

O camisa 8 participou diretamente dos gols de Raniele e Breno Bidon no Majestoso e foi um dos principais responsáveis pela construção alvinegra no confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Além da liderança em assistências, os números do meia evidenciam o impacto ofensivo que ele vem tendo no Corinthians ao longo da temporada. Em 27 partidas disputadas, sendo 19 como titular, Garro soma um gol, dez assistências e média de uma participação direta em gol a cada 161 minutos, segundo o Sofascore.

O argentino também lidera estatísticas criativas importantes. São 13 grandes chances criadas, 48 passes decisivos e 57 faltas sofridas no ano, além de 33% de aproveitamento nos cruzamentos. Os dados reforçam o protagonismo do meia na construção ofensiva da equipe comandada por Fernando Diniz.

Argentino supera 2025

A atuação no clássico também fez Garro superar toda a produção ofensiva registrada em 2025. Na última temporada, considerada abaixo das expectativas, o meia encerrou o ano com nove participações diretas em gols: dois tentos marcados e sete assistências. Agora, ainda no início de maio, já ultrapassou os números do ano passado.

A retomada do argentino coincide diretamente com a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico do Corinthians. Antes da troca no banco de reservas, Garro vivia momento irregular e chegou a perder espaço em alguns jogos, enquanto Breno Bidon passou a atuar mais avançado na armação.

🔎 Rodrigo Garro é o líder de assistências entre todos os jogadores da Série A em 2026! 🇦🇷🔥 ⚔️ 27 jogos (19 titular)

⚽ 1 gol

🅰️ 10 assistências (!)

⏰ 161 mins p/ participar de gol

🧠 13 grandes chances criadas (!)

🔑 48 passes decisivos (!)

↪️ 33% acerto no cruzamento (!)

💪… pic.twitter.com/NU3guk8NAs — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 11, 2026



Até a mudança de treinador, o meia acumulava um gol e quatro assistências em 18 partidas disputadas na temporada. Desde a chegada de Diniz, porém, o cenário mudou completamente: Garro distribuiu sete assistências em dez jogos e voltou a assumir o papel de principal articulador ofensivo da equipe.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)