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Maestro do Corinthians, Garro se torna jogador da Série A com mais assistências no ano

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Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians. (Foto de Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 07:00

Rodrigo Garro voltou a comandar o meio de campo do Corinthians no clássico contra o São Paulo e atingiu uma marca expressiva na temporada. Com duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o rival, neste domingo, na Neo Química Arena, o argentino chegou a dez passes para gol em 2026 e se tornou o líder do quesito entre todos os jogadores da Série A.

O camisa 8 participou diretamente dos gols de Raniele e Breno Bidon no Majestoso e foi um dos principais responsáveis pela construção alvinegra no confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Além da liderança em assistências, os números do meia evidenciam o impacto ofensivo que ele vem tendo no Corinthians ao longo da temporada. Em 27 partidas disputadas, sendo 19 como titular, Garro soma um gol, dez assistências e média de uma participação direta em gol a cada 161 minutos, segundo o Sofascore.

O argentino também lidera estatísticas criativas importantes. São 13 grandes chances criadas, 48 passes decisivos e 57 faltas sofridas no ano, além de 33% de aproveitamento nos cruzamentos. Os dados reforçam o protagonismo do meia na construção ofensiva da equipe comandada por Fernando Diniz.

Argentino supera 2025

A atuação no clássico também fez Garro superar toda a produção ofensiva registrada em 2025. Na última temporada, considerada abaixo das expectativas, o meia encerrou o ano com nove participações diretas em gols: dois tentos marcados e sete assistências. Agora, ainda no início de maio, já ultrapassou os números do ano passado.

A retomada do argentino coincide diretamente com a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico do Corinthians. Antes da troca no banco de reservas, Garro vivia momento irregular e chegou a perder espaço em alguns jogos, enquanto Breno Bidon passou a atuar mais avançado na armação.


Até a mudança de treinador, o meia acumulava um gol e quatro assistências em 18 partidas disputadas na temporada. Desde a chegada de Diniz, porém, o cenário mudou completamente: Garro distribuiu sete assistências em dez jogos e voltou a assumir o papel de principal articulador ofensivo da equipe.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)
Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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