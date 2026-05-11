Em alta no Corinthians, Matheuzinho atrai interesse de clube russo

O lateral direito do Corithians Matheuzinho atraiu o interesse do Zenit, da Rússia, para uma possível transferência após a Copa do Mundo, ao final desta temporada na Europa. O clube ainda não enviou uma proposta formal, mas iniciou as primeiras sondagens a respeito das condições do atleta e de como viablizar o negócio.

O Timão detém 60% dos direitos econômicos do camisa 2, enquanto o Flamengo, ex-clube, acumula o restante: 40%. O contrato do atleta de 25 anos, que chegou em 2023, é válido até o final de 2028.

Após a partida do último domingo, na vitória diante do São Paulo, Matheuzinho comentou o interesse do clube europeu e as condições para uma possível transferência. No duelo, inclusive, o jogador fez o segundo gol corintiano, em uma bela jogada pela direita.

“Sobre a questão da Rússia, fiquei sabendo ontem quando fui dar uma entrevista. Não estava sabendo de nada. É algo que não passa na minha cabeça agora, até porque temos mais um mês até a parada (para a Copa do Mundo)”, disse. O lateral afirmou que seu foco continua sendo o Corinthians.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

“Quando chegar a parada, vamos sentar para ver o que vai acontecer. Se for algo que vá fazer bem para o clube e bem para mim, não tem problema, se for lá para frente. Mas hoje o meu pensamento é completamente no Corinthians”, completou.

O Alvinegro não pretende perder o defensor. Isso porque ele é titular absoluto de uma posição carente de substitutos à altura. Apenas uma grande proposta seria capaz de viabilizar a negociação.

Pelo Corinthians, Matheuzinho fez seis gols e distribuiu nove assistências em 135 partidas disputadas. O lateral tem três títulos: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Próximos jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)