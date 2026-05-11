Após clássico, Corinthians concentra atenções em vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Após o Majestoso, o Corinthians vira a chave e tem uma semana com foco na Copa do Brasil. O atual campeão da competição entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final em confronto diante do Barra, de Santa Catarina.

Na partida de ida, disputada na Ressacada, o Timão visitou o rival catarinense e venceu por 1 a 0, com gol de Jesse Lingard. A partida de volta acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

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Esse será o único compromisso do Corinthians nesta semana, já que não terá partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América.

Com isso, o Alvinegro deve se reapresentar nesta terça-feira, pela manhã, no CT Dr, caso ganhem a segunda-feira de folga. Joaquim Grava para iniciar a preparação para a partida da quinta fase da Copa do Brasil. A comissão de Fernando Diniz terá treinos até quarta-feira para ajustar os detalhes para o confronto.

Situação do time

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.

Na Copa do Brasil e na Libertadores, o Timão está bem. Na competição nacional, precisa de um empate para ir às oitavas, enquanto, na internacional, foi o primeiro garantido no mata-mata e lidera o seu grupo.

Próximos jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)