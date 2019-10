Fagner marca o gol 11 mil da história do Corinthians

O resultado em campo foi ruim para o Corinthians, que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, mas o jogo trouxe um gosto especial para Fagner. O lateral-direito foi o responsável por balançar as redes e marcou o gol de número 11 mil da história do clube.

De acordo com o Almanaque do Timão, o Corinthians entrou em campo precisando de apenas um gol para alcançar esta marca. Esse dado foi atualizado após a descoberta de um jogo esquecido até então: uma vitória do Alvinegro por 3 a 0 sobre o Guaratinguetá, no dia 19 de setembro de 1920. Dessa forma, ocorreu um “efeito dominó” e os autores dos gols históricos foram alterados.

Confira os autores de todos os gols históricos do Corinthians:

Gol Mil – Buzetti, em Portuguesa 2 x 4 Corinthians (12/10/1927)

Gol 2 mil – Carlinhos, em Corinthians 7 x 3 SPR (atual Nacional) (11/08/1940)

Gol 3 mil – Nenê, em Corinthians 4 x 3 Palmeiras (14/05/1949)

Gol 4 mil – Baltazar, em Ypiranga-SP 3 x 5 Corinthians (06/05/1956)

Gol 5 mil – Lima, em Ferroviária 1 x 3 Corinthians (08/11/1962)

Gol 6 mil – Rivellino, em Palmeiras 1 x 1 Corinthians (27/01/1972)

Gol 7 mil – Biro-Biro, em Corinthians 1 x 0 Santos (22/08/1982)

Gol 8 mil – Moacir (de pênalti), em XV de Piracicaba 1 x 3 Corinthians (29/04/1993)

Gol 9 mil – Müller, em Corinthians 1 x 0 Ponte Preta (24/09/2000)

Gol 10 mil – Boquita, em Corinthians 2 x 0 Atlético-MG (16/8/2009)

Gol 11 mil – Fagner, em Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (19/10/2019)

O gol marcado findou um jejum que durava três anos e meio. A última vez que Fagner havia balançado as redes foi em 22 de maio de 2016, na derrota do Corinthians para o Vitória, em Salvador. Agora, o lateral soma oito gols com a camisa do Timão.

Fagner tomou um cartão amarelo na segunda etapa por cometer falta dura em Marquinhos Gabriel. Por conta da advertência, o lateral está suspenso para a partida contra o Santos, no sábado que vem, às 17h, na Arena. Com a derrota para o Cruzeiro, o Corinthians estacionou nos 44 pontos, na quarta colocação. Assim, a equipe ainda pode ser ultrapassada por São Paulo, Internacional e Bahia nessa rodada.