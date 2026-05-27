Pedido do Inter na CBF põe título do Corinthians em risco? Entenda

O pedido do Internacional à CBF pelo reconhecimento do título brasileiro de 2005 voltou a colocar em debate um dos episódios mais polêmicos da história do futebol nacional. Mas afinal: o título do Corinthians corre risco?

A resposta, neste momento, é não. No requerimento protocolado nesta terça-feira, o Internacional deixa claro que não solicita a retirada ou revogação do título homologado ao Corinthians. O clube gaúcho pede um reconhecimento institucional paralelo, alegando ter sido prejudicado pelos desdobramentos da chamada “Máfia do Apito”.

O material entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud, reúne fundamentos jurídicos, históricos e desportivos sobre o Campeonato Brasileiro de 2005. Segundo o Inter, a anulação de 11 partidas determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) impactou diretamente a disputa pelo troféu.

Em reunião nesta terça-feira (26), o Sport Club Internacional protocolou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um pedido de reconhecimento do título de Campeão Brasileiro da Série A de 2005. O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud. 🔗 Saiba mais… pic.twitter.com/hkrPCwcSSM — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2026



Naquele Brasileirão, o Corinthians terminou campeão com 81 pontos, três a mais que o Internacional. O caso ficou marcado pela atuação de árbitros envolvidos em um esquema de manipulação de resultados ligado a apostadores, episódio que ficou conhecido nacionalmente como “Máfia do Apito”.

O clube gaúcho sustenta o pedido com documentos, parecer técnico, declarações públicas de envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos feitos pela própria CBF em outras ocasiões. A diretoria colorada afirma que o objetivo é promover uma “reparação histórica” pelos impactos esportivos causados pelas decisões tomadas à época.

Apesar da repercussão, não existe, até o momento, qualquer indicação de que o Corinthians possa perder oficialmente a taça de 2005. O pedido do Internacional busca um reconhecimento adicional, e não uma mudança no campeão homologado do torneio.