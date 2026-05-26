Diretor do Corinthians atualiza situação de Memphis e abre o jogo sobre Yuri Alberto

O Corinthians ganhou ainda mais confiança nos bastidores pela permanência de Memphis Depay. Nesta segunda-feira, o diretor executivo Marcelo Paz revelou otimismo para encaminhar a renovação contratual do camisa 10 antes do início da Copa do Mundo de 2026 e também comentou a situação de Yuri Alberto, alvo recente de especulações envolvendo o futebol europeu.

Após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, o dirigente explicou que o Corinthians mantém conversas frequentes com Memphis e indicou que o atacante já aceitou discutir um novo formato de contrato para permanecer no clube.

“A relação do clube é muito direta, minha, do Diniz, com o Memphis. Ele sabe que a gente quer que ele fique, ele diz que quer ficar, e sabe que para isso vai precisar de um novo modelo de contrato. Ele já aceitou isso”, afirmou Marcelo Paz à ESPN.

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O executivo admitiu que o Corinthians busca reduzir significativamente os custos do atual vínculo. Hoje, Memphis custa cerca de R$ 3,7 milhões mensais entre salários, luvas, bônus e direitos de imagem. A ideia da diretoria é diminuir esse valor para aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês.

“Tem uma redução de vencimentos. O pacote geral certamente será inferior. O atleta sabe disso e demonstra desejo de permanecer”, completou.

Bastidores animam o Corinthians?

Conforme revelado pela Gazeta Esportiva, a permanência de Memphis ganhou força nos últimos dias. O Corinthians negocia com empresas parceiras para ajudar a viabilizar financeiramente o novo acordo, entre elas a Ezze Seguros, atual patrocinadora do clube.

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Nos bastidores, há entendimento de que o holandês está adaptado ao Brasil e criou forte identificação com a torcida corintiana. Recentemente, inclusive, torcedores iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo a renovação do camisa 10.

Marcelo Paz também destacou o envolvimento do atacante com questões estruturais do clube.

“Ele pensa na estrutura do clube, comunicação, marketing. Quer trazer experiências que viveu em grandes clubes da Europa para dentro do Corinthians”, comentou.

Yuri só sai por proposta “muito boa”

Além de Memphis, Marcelo Paz também comentou o futuro de Yuri Alberto. O atacante recentemente admitiu o desejo de atuar na Europa, mas o dirigente garantiu que o Corinthians não pretende facilitar uma saída na próxima janela.

“O principal fator não é o desejo de sair. Yuri é especial. Depois da entrevista, ele jogou vários jogos e se matou em campo”, afirmou.

Segundo Marcelo Paz, o Corinthians só abrirá negociação em caso de uma oferta considerada irrecusável tanto para o clube quanto para o jogador.

“Tem que ter proposta que agrade ao Corinthians e ao atleta. A tendência é que nosso mercado não seja tão expressivo. Se vendermos, será apenas por uma proposta muito boa”, completou.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Platense (sexta rodada da Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Grêmio x Corinthians (18ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30/05 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)