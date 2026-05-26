Memphis pode fazer último jogo na Arena, e Corinthians corre contra o tempo por renovação

O atacante Memphis Depay pode fazer sua despedida do Corinthians diante da Fiel Torcida na Neo Química Arena. Recuperado de lesão, o camisa 10 deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo contra o Platense, válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores.

O contrato de Memphis com o Corinthians está próximo do fim, e o jogo contra a Platense será o último do jogador antes da Copa do Mundo, segundo revelado por Diniz em coletiva de imprensa. Depois, caso ele de fato seja convocado, irá se apresentar a seleção holandesa.

Memphis tem vínculo com o clube alvinegro até o próximo dia 20 de junho. A diretoria do Corinthians, assim, corre contra o tempo para tentar definir a renovação do holandês. Idealmente, o Timão gostaria de ampliar o contrato do atleta antes da Copa do Mundo, mas vê o prazo perto do fim, uma vez que o Mundial se inicia no próximo dia 11 de junho.

Caso o vínculo do jogador não seja ampliado, Memphis fará sua despedida do Corinthians na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, contra o Platense. A torcida, por sua vez, pede a renovação do camisa 10. Ele foi muito aplaudido ao entrar em campo no último domingo, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena.

Além disso, nos últimos dias, parte da Fiel Torcida começou uma campanha nas redes sociais para pedir a permanência do holandês. Torcedores subiram a hashtag "Renova com o Memphis" no X (antigo Twitter) para tentar uma pressão 'a mais' para que a diretoria busque o jogador para renovar.

Memphis ficou afastado dos gramados por cerca de dois meses devido a um estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Ele voltou a campo no último domingo, quando entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diniz e Paz são entusiastas de permanência

Dois dos maiores entusiastas pela permanência de Memphis no Corinthians são Fernando Diniz e Marcelo Paz, este último na figura de diretor de futebol. O técnico alvinegro demonstrou muita animação em poder trabalhar com Memphis e torce pela renovação do holandês desde sua chegada ao clube, no início de abril.

"Tem um desejo do clube de o Memphis ficar. Eu espero que isso se concretize, porque ele pode ajudar muito o Corinthians. Já conversei com ele mais de uma vez. Deixei claro que ele é o tipo de jogador que se encaixa com o que eu posso oferecer", afirmou Diniz após o jogo contra o Galo.

Marcelo Paz também um ferrenho defensor da permanência de Memphis, contanto que os termos caibam no orçamento financeiro do Corinthians. Memphis já sinalizou que aceitaria reduzir seus vencimentos para permanecer no Timão, o que anima o dirigente.

"Eu diria que praticamente todos os players envolvidos querem. A presidência entende que é importante, a direção de futebol. Os jogadores gostam muito do Memphis, o Diniz quer muito que ele continue. A manifestação da torcida também é muito positiva. E ele quer. O principal de tudo. Porque se todos quisessem e ele não, não tinha negócio [risos]. Minha opinião é que o Corinthians é o clube da vida dele. É onde ele mais se identificou. Ele se importa bem mais do que com as coisas do campo. Eu acho ótimo. É um inconformado respeitoso. Ele quer que o Corinthians tenha o que ele teve de melhor no United, no Barcelona, no Atlético de Madrid", disse Marcelo Paz à Record.

"Ele é um jogador de futebol de altíssimo nível, mas é um cara que também pensa fora da caixa, que pensa no Corinthians em outras situações. Essa parte de comunicação, marketing, às vezes conversamos também. Em uma possível renovação dele, isso é algo que pode acontecer, de ele participar um pouco mais dessas situações extracampo, sem deixar de focar no principal", acrescentou.

Como anda a renovação?

Conforme revelado pela Gazeta Esportiva no último domingo, a permanência de Memphis Depay no Corinthians ganhou força nos bastidores. O clube trabalha para estender o vínculo de Memphis até o fim de 2028 e já negocia com cinco empresas para viabilizar financeiramente a permanência do camisa 10. A principal novidade é o interesse da Ezze Seguros em participar da operação.

A seguradora, que atualmente estampa sua marca na camisa do Corinthians, inclusive publicou conteúdos nas redes sociais utilizando o nome e a imagem de Memphis durante a partida do último domingo, movimento visto internamente como mais um indicativo da aproximação entre as partes.

Nos bastidores, existe otimismo de ambos as partes, tanto do clube quanto do estafe do jogador. Pessoas envolvidas na negociação afirmam que Memphis "quer muito ficar" no Corinthians, principalmente após a adaptação ao Brasil e a identificação criada com a torcida alvinegra.

A diretoria corintiana tenta montar um modelo de contrato semelhante ao atual, mas com redução significativa nos custos mensais. Hoje, Memphis custa cerca de R$ 3,7 milhões mensais entre salários, direitos de imagem, bônus e luvas. A ideia do novo acordo é diminuir esse valor para aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês. Já há, inclusive, uma sinalização positiva de que o jogador aceitaria reduzir seus vencimentos.

Além disso, outro ponto central da negociação envolve a dívida do clube com o estafe do jogador. O Corinthians pretende parcelar os cerca de R$ 43 milhões pendentes até 2028, diluindo os pagamentos para aliviar o fluxo de caixa.

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, já havia sinalizado anteriormente disposição para participar da operação. Agora, o Corinthians busca fechar o pacote financeiro com outros parceiros comerciais para garantir a permanência do holandês.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Platense (sexta rodada da Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Grêmio x Corinthians (18ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30/05 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)