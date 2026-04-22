Kayke é substituído com dores em estreia na Copa do Brasil e vira preocupação no Corinthians

O Departamento Médico do Corinthians ganhou mais uma preocupação nesta terça-feira. O atacante Kayke sentiu dores no joelho esquerdo e foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Barra-SC, válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Após um cruzamento, Kayke caiu no gramado do lado de fora do campo, perto do escanteio do adversário. Mesmo com o atleta fora de campo, o árbitro paralisou a partida para o atendimento médico.

Kayke recebeu atendimento ainda no gramado e acabou sendo substituído por Vitinho. O atacante deixou o campo de maca e foi levado ao banco de reservas abalado. Formado nas categorias de base do Timão, o jogador de 21 anos vinha de quatro jogos consecutivos como titular e marcou um dos gols da vitória do Timão na estreia da Libertadores, contra o Platense.

No banco de reservas, Kayke já iniciou o tratamento com bolsa de gelo e passará por exames no clube para diagnosticar a gravidade da lesão. Segundo a reportagem do Amazon Prime Video, a suspeita do Corinthians é de uma lesão ligamentar.

Se confirmada a contusão, ele se junta a Memphis (estiramento do músculo anterior da coxa direita), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Gui Negão (estiramento na coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito), além de Hugo Souza (dores musculares), todos entregues ao DM.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)