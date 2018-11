Diretor banca Jair em 2019 e cita interesse em jogador do Fluminense

Jair Ventura tem contrato com o Corinthians até o fim de 2019, mas a situação da equipe no Campeonato Brasileiro levantou dúvida sobre a permanência do técnico para a próxima temporada. O próprio Jair falou nesse sábado sobre seu interesse em continuar o trabalho, mas que ainda não tinha nenhuma garantia disso.

Duílio Monteiro, diretor de futebol do clube, então, fez questão de acabar com rumores. Antes de deixar a Arena, após a vitória do time sobre o Vasco, o cartola bancou Jair Ventura.

“Jair fica. Ele chegou em cima da hora, na semifinal da Copa do Brasil, num clássico contra o Palmeiras, com a gente remontando o elenco. Temos o costume de deixar o treinador trabalhar. Vamos ver os próximos três jogos, como o Corinthians vai, mas não temos intenção nenhuma de mudar, o treinador tem que ter tempo de trabalhar, fazer pré-temporada para ter resultados na frente”, afirmou Duílio.

O dirigente aproveitou para confirmar e explicar a ida do presidente Andrés Sanchez a Londres e Madri. Desde a última segunda-feira o mandatário alvinegro está na Europa e, inclusive, já foi flagrado até em reunião com o empresário iraniano Kia Joorabchian e Ronaldo Fenômeno.

“O presidente foi para a Europa atrás de reforços realmente, a gente vem trabalhando forte nisso e a torcida pode ficar tranquila que o Corinthians vai estar forte no ano que vem para brigar por todos os campeonatos”, disse Duílio, desmentindo interesse em Lucas Piazon, mas reconhecendo que o clube espera contratar mais um volante do Fluminense depois de trazer Douglas das Laranjeiras.

“Não tem nada pelo Lucas Piazon (do Chelsea). Pelo Richard, sim, a gente vem analisando há algum tempo, é um jogador que interessa ao Corinthians”, finalizou.