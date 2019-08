‘Lei do ex’ garante vitória crucial do Corinthians em cima do Vasco

Mateus Vital passou 15 dos seus 20 anos de idade no Vasco. Foi criado, formado e se profissionalizou no futebol graças ao clube cruzmaltino. Quis o destino que ele estivesse em campo nesse sábado, mas com a camisa do Corinthians, justamente para afundar o o alvinegro carioca no Campeonato Brasileiro. O jovem evitou comemorar efusivamente por respeito ao seu ex-clube, mas garantiu uma enorme festa da Fiel na Arena de Itaquera. O triunfo por 1 a 0 nessa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro alivia os corintianos e praticamente garante o clube na Série A do ano que vem.

O Timão agora soma 43 pontos e fica provisoriamente na 12ª colocação. O Vasco, com 39 pontos, é o 14ª e pode terminar a rodada como o mais novo membro da zona de rebaixamento com apenas três compromissos para o fim da competição.

Apesar da necessidade de ambas as equipes pela vitória, o primeiro tempo evidenciou o motivo de tanto Corinthians quanto Vasco lutarem apenas peça permanência na elite. Cássio e Fernando Miguel praticamente só trabalharam na hora de cobrar tiros de meta.

O jogo pegou fogo mesmo na etapa final. Com apenas dois minutos, Fagner cruzou para Jadson chegar no carrinho e assustar os vascaínos. A jogada estava cantada. Não passou muito tempo e o lateral direito, também ex-Vasco, levantou na área. Dessa vez Mateus Vital não perdoou e mandou, de cabeça, para o fundo do gol.

Foi apenas o segundo gol de Vital com a camisa do Corinthians. O meia não marcava há 29 partidas. A comemoração foi tímida, bem diferente do reflexo nas arquibancadas.

A partir daí, só deu Vasco. Clayson, Roger e Araos ainda entraram nas vagas de Vital, Danilo e Thiaguinho, mas a postura dos comandados de Jair Ventura não mudou. Nos lances de maior risco, Danilo Avelar puxou Marrony dentro da área, mas a arbitragem ignorou, e Oswaldo acertou o travessão de Cássio. Roger teve a grande oportunidade de aliviar os corintianos mais cedo, mas mandou para fora.

Assim, o drama persistiu até o apito final, quando, enfim, a maioria dos 38.835 torcedores soltaram o grito de vitória.

Agora sem tanta pressão, o Corinthians volta a campo na quarta-feira, em Curitiba, quando visita o Atlético-PR. Por outro lado, sob o temor de sofrer seu quarto rebaixamento, o Vasco recebe o São Paulo na quinta, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 VASCO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 17 de novembro de 2018 (Sábado)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Cartões amarelos: Jadson, Fagner (SCCP); Fernando Miguel, Leandro Castán (CRVG)

Cartão vermelho: Alberto Valentim (CRVG)

Renda: R$ 1.350.777,50

Público: 38.835 total

GOL:

Corinthians: Mateus Vital, aos 7 minutos do 2T.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho (Araos), Jadson, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Danilo (Roger)

Técnico: Jair Ventura



VASCO: Fernando Miguel, Raul (Caio), Leandro Castán, Oswaldo Henríquez e Henrique; Leandro Desábato, Andrey (Dudu), Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Kelvin (Marrony) e Andrés Rios

Técnico: Alberto Valentim