Diniz descarta Memphis em Corinthians x Peñarol e pede cautela para retorno

Memphis Depay seguirá como desfalque no Corinthians no duelo contra o Peñarol, na próxima quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo o técnico Diniz, "não tem a mínima condição" de o holandês retornar aos gramados nesta semana.

O atacante já vem sendo baixa no Timão há um mês. Ele esteve em campo pela última vez no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita, e foi substituído ainda no primeiro tempo.

"Contra o Peñarol, não tem a mínima condição. Com o Memphis, temos que ter cautela para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente. Vai dar um tempo significativo desde quando ele se machucou pela primeira vez até a volta. Temos que ter cautela, prudência, está tratando no CT em dois períodos e está progredindo bem. Vamos procurar oferecer as melhores condições para ele voltar em condições positivas para seguir sem nenhum tipo de problema", declarou Diniz.

Corinthians tem cautela com retorno de Memphis

Na última semana, Memphis chegou a ir para o gramado do CT durante a preparação do Corinthians para o jogo contra o Vasco. Contudo, o holandês realizou apenas trabalhos separados, acompanhado por fisioterapeutas, e segue fora das atividades com o restante do grupo.

Mirando a recuperação do atacante, o Corinthians integrou o fisioterapeuta particular de Memphis Depay, Fermin Valera, à sua equipe para trabalharem em conjunto na recuperação do holandês.

Situação do Corinthians

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians ganhou um fôlego no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento. O Timão chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Agora, o Timão volta o foco para manter os 100% de aproveitamento na Libertadores.

No torneio continental, a equipe de Diniz lidera o Grupo E, com seis pontos conquistados.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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