Diniz repete Corinthians para encarar o Santa Fe na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está definido para a partida de logo mais contra o Santa Fe, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação de seus dois primeiros jogos e conta com uma novidade no banco de reservas para o duelo.

A bola rola para Corinthians e Santa Fe a partir das 21h30 (de Brasilia) desta quarta-feira, no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Corinthians repetido

Fernando Diniz optou por repetir a mesma escalação de seus dois primeiros jogos pelo Corinthians. Expulsos pelo Brasileirão, Matheuzinho e André podem atuar normalmente na Libertadores e começam jogando.

O banco de reservas do Timão, por sua vez, tem uma novidade. O lateral direito Pedro Milans, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, fica à disposição da comissão técnica. Kaio César, em fase final de transição física, ainda não reúne condições de jogo e continua fora.

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Desfalques: Kaio César (transição física), Memphis (estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Angileri (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Charles (lesão no calcanhar direito) e Gui Negão (estiramento do músculo posterior da coxa direita).

Esta é a escalação do Sport Club Corinthians Paulista para a noite de CONMEBOL Libertadores. 📋🏴🏳️#SCCPxSFE#VaiCorinthians pic.twitter.com/djjTJBEN72 — Corinthians (@Corinthians) April 15, 2026

Santa Fe também escalado

Do outro lado, o técnico Pablo Repetto escalou o Santa Fe com o que tem de melhor à disposição para encarar o Corinthians.

O time colombiano tem a seguinte escalação: Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano e Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Fernández e Hugo Rodallega.

Desfalques: Yilmar Velasquez e Maximiliano Lovera (departamento médico).

Esta es nuestra nómina titular 🇮🇩 para enfrentar Corinthians en la fecha 2 de la CONMEBOL #Libertadores #VamosSantaFe pic.twitter.com/IEACK0VF6k — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 15, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians lidera o Grupo E, com três pontos, após vencer o Platense-ARG na estreia da Libertadores. O Timão vem de um empate sem gols com o Palmeiras no Derby. Já o Santa Fe não vence há quatro jogos e ocupa a terceira posição na chave do torneio continental após empatar em 1 a 1 com o Peñarol-URU.

Arbitragem do confronto