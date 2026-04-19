Garro se diz preocupado com Z4, mas confia em reação do Corinthians: "Vamos acabar lá em cima"

Rodrigo Garro admitiu que está preocupado com a atual situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Timão entrou na zona de rebaixamento ao empatar sem gols com o Vitória na noite do último sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela 12ª rodada do torneio nacional.

"Muito [se o rebaixamento preocupa]. Sabíamos que o jogo de hoje era muito importante para a gente sair dessa situação e confirmar o momento que estamos passando na Libertadores, mas infelizmente não conseguimos fazer o trabalho que pensamos. Um jogo chato, difícil", lamentou o meio-campista.

Ainda assim, Garro crê que o Corinthians pode colher frutos sob o comando de Fernando Diniz, que assumiu a equipe há pouco mais de duas semanas. O treinador ainda está invicto, com duas vitórias e dois empates nos primeiros quatro jogos pelo Timão. Foram quatro gols marcados e nenhum sofrido.

"Sabemos que estamos num caminho com o professor, trabalhando bem e sem sofrer gols. Lá na frente, vamos encontrar um Corinthians bem diferente", afirmou o argentino.

O camisa 8 reconheceu que o elenco ainda está assimilando as ideias do novo técnico, mas demonstrou otimismo por uma reação do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro.

"O Corinthians é um time muito grande. Se fosse pessimista, não estaria jogando aqui. A torcida apoia e faz com que a gente seja otimista, tanto a torcida como o grupo, como o clube, o trabalho do professor, que vem sendo importante para nós. Estamos pegando a ideia. Na tabela, estamos preocupados, mas sabemos que o trabalho vai dar certo e vamos acabar na parte de cima, é um dos nossos objetivos esse ano", enfatizou o jogador.

Garro vai jogar a estreia da Copa do Brasil?

O Corinthians passa a focar na disputa da Copa do Brasil. Atual campeão, o Timão estreia contra o Barra, de Santa Catarina, na quinta fase da competição. Garro, que vem de uma sequência de quatro jogos consecutivos como titular, se colocou à disposição de Fernando Diniz para o duelo.

"O aspecto físico está incluído. Não vou falar que hoje atrapalhou, mas sim, são jogos a cada dois dias e jogos importantes. Você veste uma camisa muito importante, não dá para escolher jogos. Se o professor entende que temos que jogar o jogo de Copa, estaremos aí. Nosso grupo é muito forte. Independente de quem jogar, vai entrar da melhor maneira. Hoje, fico sim preocupado, mas também sabendo que o trabalho vai dar certo e vamos acabar o Brasileirão lá em cima", concluiu o jogador.

Fim de jogo. Corinthians e Vitória empatam em Salvador. Coritnhians 0 🆚 0 Vitória#VaiCorinthians pic.twitter.com/LfGgdqWmet — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Diniz avalia poupar jogadores para a estreia do Timão na Copa do Brasil, mas não garantiu que realmente fará mudanças. O treinador terá o domingo e a segunda-feira para avaliar a melhor estratégia para o confronto.

O Corinthians volta a campo para iniciar a defesa do título da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ressacada, no jogo de ida da quinta fase.

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)