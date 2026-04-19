Corinthians pode poupar titulares na estreia na Copa do Brasil? Veja o que pensa Diniz

Depois de empatar sem gols com o Vitória no último sábado, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians já vira a chave e passa a focar na Copa do Brasil. Atual campeão, o Timão entra para defender o título e pode ter um time modificado para a estreia, conforme reconheceu o técnico Fernando Diniz.

"Como eu disse na última coletiva, o jogador não é só osso e músculo, mas ele é osso e músculo e também outras coisas. Vamos avaliando junto com o departamento de fisiologia e conversando com os jogadores para vermos a melhor estratégia e podermos trocar os jogadores em campo. É uma sequência muito dura", explicou o treinador.

"Nos últimos jogos, jogamos com menos de 72 horas de recuperação, com viagem, outro tipo de clima, outro tipo de campo. É uma coisa que vamos pensar. Temos amanhã e depois de amanhã para escolher o melhor time para jogar contra o Barra, e terei que pensar na sequência, porque logo depois temos o Vasco em casa", acrescentou.

Fernando Diniz repetiu a escalação do Corinthians em seus três primeiros jogos no comando. No último sábado, porém, o comandante foi obrigado a mexer no 11 inicial em razão da suspensão de dois titulares: Matheuzinho e André. O lateral Pedro Milans e o meia Carrillo foram os substitutos.

O cenário atual é diferente da Era Dorival Júnior, que tinha alterações em muitas das escalações. Diniz deixou claro que gosta de ter a mesma formação para que os jogadores assimilem suas ideais mais rapidamente, mas também admitiu que o calendário apertado pode fazê-lo mexer no time para a estreia na Copa do Brasil.

"É uma engenharia que temos que levar todos os componentes em consideração para ir escalando o time. Eu sou um cara que gosto de repetir o time, mas não é porque gosto que vou repetir sempre. Vou avaliar e, ao considerar todos os fatores, colocar o melhor time para poder ter uma chance melhor de ganhar", apontou o treinador.

Apesar disso, o comandante não garantiu que fará mudanças, apenas abriu portas à possibilidade. Diniz terá o domingo e a segunda-feira para trabalhar com o grupo e definir a melhor estratégia para o confronto.

Estreia na Copa do Brasil

Atual campeão, o Corinthians estreia na quinta fase da Copa do Brasil contra o Barra, de Santa Catarina. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O duelo de volta, por sua vez, está marcado para o próximo dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Fim de jogo. Corinthians e Vitória empatam em Salvador. Coritnhians 0 🆚 0 Vitória#VaiCorinthians pic.twitter.com/LfGgdqWmet — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)