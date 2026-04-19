Atuações do Corinthians: veja quem foi bem e quem foi mal no empate contra o Vitória

O Corinthians não saiu do empate sem gols com o Vitória na noite do último sábado, no Barradão, em Salvador (BA), em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Paulista e Matheus Bidu, que integram o setor defensivo, foram os poucos nomes que realmente se destacaram. Já os sistemas ofensivo e de criação, com Garro, Bidon e Carrillo deixou muito a desejar.

Gabriel Paulista foi um poucos destaques do Corinthians no reencontro com o clube que o revelou. O zagueiro esteve bem posicionado na cobertura defensiva e fez alguns cortes fundamentais, principalmente no primeiro tempo, quando travou uma finalização de Ramon na pequena área.

Matheus Bidu também chamou a atenção pelo desempenho defensivo. O lateral esquerdo foi peça-chave para conter as chegadas do Vitória no setor e não perdeu uma bola sequer no jogo aéreo, ganhando disputas importantes. Não contribuiu muito no ataque, mas ainda assim pisou bastante no campo ofensivo, como sempre faz.

Carrillo, por outro lado, decepcionou. O peruano ganhou uma chance como titular na vaga de André, suspenso, mas foi pouco procurado pelos companheiros e não se apresentou para o jogo. Recuou muitas bolas para a defesa e errou em alguns lances quando tentou progredir com a posse, sem mapear a melhor opção de passe. Terminou o jogo improvisado como lateral direito, mas não brilhou.

Garro foi outro que fez uma partida muito abaixo. O argentino não esteve em sua melhor noite, errando muitos passes e domínios simples, sem arriscar lançamentos em profundidade como geralmente costuma fazer. Esteve pouco atento ao jogo e ainda levou um cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo. Péssima atuação.

Por fim, Breno Bidon também não fez uma grande partida. O camisa 7 sofreu com a marcação individual do Vitória, prendeu muito a bola em determinados lances e não conseguiu ajudar o Corinthians a controlar o jogo, errando muito tecnicamente também. Foi substituído no início do segundo tempo após sentir dores por conta de uma dividida.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro — já são seis empates e três derrotas no recorte. O Timão ainda entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Cruzeiro e caiu para a 17ª colocação, com 12 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)