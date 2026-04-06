Fernando Diniz ganha força no Corinthians e Tite é descartado

Por Tiago Salazar

O nome do técnico Fernando Diniz ganhou força nos bastidores do Corinthians para suceder Dorival Júnior, demitido na noite do último domingo após a derrota para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Pesa a favor de Diniz o fato de ele estar livre no mercado. A diretoria do Timão tem pressa para definir o novo treinador e entende que poderia chegar a um desfecho rápido com o ex-comandante do Vasco. O clube ainda não abriu conversas, mas pretende bater o martelo ainda nesta segunda-feira.

Tite é descartado

Em contrapartida, Tite está fora dos planos. O Corinthians avaliava positivamente o nome do treinador, mas não pretendia contar com Matheus Bachi como auxiliar. Como apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria alvinegra foi informada de que o filho do técnico causou problemas no Cruzeiro.

Já o nome de Emiliano Díaz não é carta fora do baralho, mas aparece como opção menos viável. O argentino chegaria junto com o pai, Ramón Díaz, algo que o Timão considera "estranho", tendo em vista que ambos foram demitidos do clube há cerca de um ano.

Outros nomes

Uma alternativa bem avaliada pelo Corinthians era Marcelo Gallardo, ex-treinador do River Plate. No entanto, o alto custo da operação afasta o clube de um acordo.

Sylvinho, por sua vez, ainda não foi procurado. Ele agrada à diretoria, mas deseja seguir trabalhando na Europa e tem contrato com a seleção da Albânia até o meio deste ano.

Apesar da pressa, o Corinthians só poderá acertar com um novo treinador após resolver a situação de Dorival Júnior. O clube busca um acordo para quitar a multa rescisória, referente a três salários da comissão técnica, valor que gira em torno de R$ 6 milhões.

Enquanto não define o novo comandante, o Corinthians será dirigido interinamente por William Batista, técnico do sub-20. Ele comandará a equipe na reapresentação desta segunda-feira.

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