Com Memphis no banco, Corinthians enfrenta Atlético-MG com força máxima; veja escalações

O Corinthians entra em campo às 18h30 (de Brasília) deste domingo para enfrentar o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Fernando Diniz escalou o Timão com força máxima e conta pela primeira vez com Memphis Depay, que inicia no banco de reservas. Veja as escalações para o duelo!

Escalação do Corinthians

O time paulista conta com o retorno do zagueiro Gabriel Paulista, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela última rodada. Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com a formação considerada ideal por Fernando Diniz, mantendo a base das escalações mais recentes. André volta à titularidade no lugar de Carrillo.

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Memphis Depay, fora desde o jogo diante do Flamengo no dia 22 de março, está finalmente recuperado de lesão na coxa direita e fica no banco de reservas. A tendência é de que, a depender do contexto da partida, o camisa 10 entre alguns minutos na etapa final.

Desta forma, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Desfalques: Vitinho (dores no quadril), João Pedro Tchoca (em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal), Kayke (em recuperação de cirurgia de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Hugo (em recuperação de cirurgia no menisco do joelho direito).

Vitinho (dores no quadril), João Pedro Tchoca (em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal), Kayke (em recuperação de cirurgia de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Hugo (em recuperação de cirurgia no menisco do joelho direito). Pendurados: Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Matheus Bidu.

Escalação do Atlético-MG

O técnico Eduardo Domínguez traz o Galo à Neo Química Arena sem dores de cabeça na escalação e, assim como os paulistas, com força máxima. Recuperado de lesão, Victor Hugo está presente no 11 inicial.

O time mineiro entra em campo com: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Bernard e Cassierra.

📋 GALO ESCALADO! Veja a nossa escalação para enfrentar o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileirão! 📺 Premiere, Record e Cazé TV#VamoGalo #CORxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/ahyxrV8lrr — Atlético (@Atletico) May 24, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega ao duelo fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 16ª colocação, com 18 pontos, após a derrota do Santos para o Grêmio. O Timão faz uma campanha muito irregular na competição nacional, tendo o pior ataque, com 14 tentos, e apenas quatro vitórias. Na última rodada, inclusive, foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro, porém, tem motivos para celebrar. Em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 contra o Peñarol, no Uruguai, e garantiu sua ida às oitavas da Libertadores com líder do Grupo E, atualmente com 11 pontos.

O Atlético-MG, por sua vez, aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, e visa uma vaga no G6, aberto pelo Red Bull Bragantino, que tem 23 unidades. O Galo vem de três jogos sem ser derrotado na competição nacional e busca confirmar a ascensão contra o Corinthans. Na 16ª rodada, os mineiros venceram, em casa, o Mirassol, por 3 a 1.

A equipe vem de uma importante vitória na Sul-Americana. O Atlético-MG venceu o Cienciano, na Arena MRV, por 2 a 0, e manteve vivo o senho de avançar à próxima fase da competição.

Arbitragem de Corinthians x Atlético-MG

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)