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Com Memphis no banco, Corinthians enfrenta Atlético-MG com força máxima; veja escalações

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(Foto: Fernando Bueno/Corinthians)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/05/2026 às 17:34

O Corinthians entra em campo às 18h30 (de Brasília) deste domingo para enfrentar o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Fernando Diniz escalou o Timão com força máxima e conta pela primeira vez com Memphis Depay, que inicia no banco de reservas. Veja as escalações para o duelo!

Escalação do Corinthians

O time paulista conta com o retorno do zagueiro Gabriel Paulista, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela última rodada. Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com a formação considerada ideal por Fernando Diniz, mantendo a base das escalações mais recentes. André volta à titularidade no lugar de Carrillo.

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Memphis Depay, fora desde o jogo diante do Flamengo no dia 22 de março, está finalmente recuperado de lesão na coxa direita e fica no banco de reservas. A tendência é de que, a depender do contexto da partida, o camisa 10 entre alguns minutos na etapa final.

Desta forma, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

  • Desfalques: Vitinho (dores no quadril), João Pedro Tchoca (em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal), Kayke (em recuperação de cirurgia de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Hugo (em recuperação de cirurgia no menisco do joelho direito).
  • Pendurados: Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Matheus Bidu.

Escalação do Atlético-MG

O técnico Eduardo Domínguez traz o Galo à Neo Química Arena sem dores de cabeça na escalação e, assim como os paulistas, com força máxima. Recuperado de lesão, Victor Hugo está presente no 11 inicial.

O time mineiro entra em campo com: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Bernard e Cassierra.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega ao duelo fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 16ª colocação, com 18 pontos, após a derrota do Santos para o Grêmio. O Timão faz uma campanha muito irregular na competição nacional, tendo o pior ataque, com 14 tentos, e apenas quatro vitórias. Na última rodada, inclusive, foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro, porém, tem motivos para celebrar. Em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 contra o Peñarol, no Uruguai, e garantiu sua ida às oitavas da Libertadores com líder do Grupo E, atualmente com 11 pontos.

O Atlético-MG, por sua vez, aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, e visa uma vaga no G6, aberto pelo Red Bull Bragantino, que tem 23 unidades. O Galo vem de três jogos sem ser derrotado na competição nacional e busca confirmar a ascensão contra o Corinthans. Na 16ª rodada, os mineiros venceram, em casa, o Mirassol, por 3 a 1.

A equipe vem de uma importante vitória na Sul-Americana. O Atlético-MG venceu o Cienciano, na Arena MRV, por 2 a 0, e manteve vivo o senho de avançar à próxima fase da competição.

Arbitragem de Corinthians x Atlético-MG

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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