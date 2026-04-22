Diniz vê "vitória justa" de reservas do Corinthians na Copa do Brasil e aguarda exames de Kayke

O Corinthians venceu o Barra-SC por 1 a 0 na noite desta terça-feira no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Jesse Lingard marcou o único gol do jogo, que ficou marcado por uma possível lesão de Kayke, substituído ainda no primeiro tempo. O técnico Fernando Diniz viu o triunfo como "justo", analisou o desempenho do time e disse que aguarda os exames do atacante.

"Achei que no primeiro tempo o time jogou pior, mas fez 1 a 0. No segundo tempo, a gente melhorou na questão tática e técnica também, com um pouco mais de ritmo, mais chegadas, principalmente perigosas. Foram muitas mudanças, a gente fez um treino com esse time ontem. Acho que eles se esforçaram e foi uma vitória justa, diante de um adversário difícil", avaliou.

"O Barra é uma equipe nova, que às vezes no cenário nacional é desconhecida, mas ele é o atual campeão catarinense, ganhou da Chapecoense na final, eliminou o Volta Redonda e eliminou também o América-MG, que é um time que está direto entre Série B e Série A. A gente encarou com muita sinceridade o nosso adversário", seguiu.

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O Corinthians abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Matheuzinho, Pedro Raul ajeitou para o meio da área, e Lingard bateu de primeira, livre, para colocar o Timão em vantagem. Depois, na etapa final, os visitantes controlaram bem o jogo e saíram com a vantagem.

"Eu acho que no primeiro tempo a gente jogou muito mal na questão da organização ofensiva. A gente estava marcando bem, bem protegido. E isso é uma coisa que a gente tem que procurar ir aprimorando. A ausência de finalização, eu concordo com a análise, a gente chegou muito pouco. Praticamente foi a única finalização. Mas no segundo tempo o time foi melhor. Não é um time fácil de dar conta. E um campo também é um campo diferente do nosso", analisou.

Diniz aguarda exames de Kayke

O duelo também ficou marcado por uma lesão de Kayke. O atacante de 21 anos deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores no joelho esquerdo. Ele passará por exames no Corinthians para avaliar o grau do problema.

"Torcer para que não seja nada grave. Ele saiu e fez alguns exames preliminares, mas acho que é muito prematuro a gente falar. Quando sai um jogador com torção no joelho, a gente tem que esperar os exames de imagem para a gente não se precipitar nem para um lado nem para o outro. A torcida é muito grande para que não seja nada grave ali", declarou.

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Situação do Corinthians

Com a vitória, o Corinthians abriu vantagem por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Timão recebe o Barra para o jogo de volta no próximo mês. A partida está marcada para acontecer no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Antes disso, o Timão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual tenta se afastar da zona do rebaixamento. No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam o 17° lugar, com 12 pontos conquistados.

Próximo jogo

Jogo: Corinthians x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)