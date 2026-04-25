Corinthians defende cinco jogos de invencibilidade contra o Vasco

O Corinthians chega para o próximo confronto diante do Vasco defendendo uma sequência positiva no retrospecto recente entre as equipes. O time paulista está invicto há cinco partidas contra o adversário carioca, com quatro vitórias e um empate no período.

O duelo mais recente aconteceu em 21 de dezembro de 2025, pela Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, fora de casa e se sagrou campeão da Copa do Brasil. No primeiro jogo da final, as equipes ficaram no 0 a 0, em partida disputada na Neo Química Arena.

Pelo Campeonato Brasileiro, o domínio corintiano também apareceu. No dia 24 de agosto de 2025, o Timão superou o Vasco por 3 a 2, em São Januário. Meses antes, em 5 de abril, a equipe paulista havia vencido com autoridade por 3 a 0.

A sequência começou ainda em novembro de 2024, quando o Corinthians derrotou os cariocas por 3 a 1, também pelo Brasileirão.

Momento difícil

Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.

Então, busca se aliar ao bom retrospecto contra o Vasco para voltar a vencer, após nove jogos consecutivos sem triunfos na competição nacional.

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