Cruzeiro confirma acordo e Manoel já se imagina no Corinthians

Manoel deve ser o oitavo reforço do Corinthians para a temporada 2019. O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires, confirmou o acordo em contato com a Gazeta Esportiva. “Já está lá”.

A reportagem também conversou com o empresário do atleta, Neco Cirne. Segundo o representante, Manoel “já se imagina no Corinthians”.

A assinatura da liberação do time celeste está agendada para segunda-feira. A tendência é que o jogador desembarque em São Paulo no dia seguinte.

Manoel chegará por empréstimo de um ano e sem custos pela transferência ao clube do Parque São Jorge. O Timão arcará com 70% do salário do defensor, o que significa R$ 315 mil por mês. A Raposa ficará responsável pelos 30% complementares (R$ 135 mil).

A negociação, aliás, só não travou devido a aceitação dos mineiros em ratear o custo mensal. Assim que soube do salário de Manoel, o Corinthians ameaçou sair de cena.

Aos 28 anos, Manoel está no Cruzeiro desde 2014, quando foi comprado após se destacar pelo Atlético-PR. Destro e com 1,81m, o jogador fez 22 partidas na última temporada e terminou o ano em baixa, apenas como quarta opção para o setor da equipe de Mano Menezes.

O Corinthians tentou Leandro Castán e sondou Gil antes de ir atrás de Manoel. A camisa 4 corintiana, inclusive, ficou de fora da lista oficial emitida pelo clube paulista nesse sábado.

No Corinthians, Manoel terá a companhia de Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon na zaga. Assim que se confirmar sua contratação, o zagueiro representará o oitavo reforço para Fábio Carille em 2019.

O técnico, que também voltou ao Timão para a atual temporada, ‘ganhou’ as opções de Michel Macedo, Richard, Ramiro, Sornoza, Gustavo Mosquito, André Luis e Mauro Boselli.