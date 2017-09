Corintiano Clayson comenta declaração de Petros: “Cabeça quente”

O atacante Clayson marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo. O clássico ficou marcado não só pelo tento anotado pelo corintiano, mas pelas polêmicas de arbitragem e declarações de jogadores dos dois clubes. Petros, autor do gol do Tricolor, foi mais intenso em suas falas, e Clayson rebateu o rival, procurando “esfriar” a polêmica.

“Às vezes um jogador passa por uma situação como o Petros passa no São Paulo e fala as coisas de cabeça quente. Não pode levar tudo em consideração. Concordo que o São Paulo fez um bom jogo no primeiro tempo, mas o Corinthians também esteve abaixo do que apresentou no primeiro turno e em outros jogos. Não pode falar de cabeça quente que às vezes acaba falando besteira, mas faz parte”, disse Petros em entrevista ao canal SporTV.

Jogador do Corinthians entre 2014 e 2015, Petros se irritou com a atuação do árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães, e afirmou que o São Paulo “deu uma aula de futebol” contra o líder do Campeonato Brasileiro.

Jadson, que também já vestiu a camisa do São Paulo, respondeu o volante são-paulino, e questionou ironicamente se as posições dos dois clubes na tabela do Brasileirão estariam invertidas, já que o Corinthians é líder e o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento.

Outro assunto que rendeu muita discussão foi a comemoração do volante Gabriel após o gol de Clayson. O jogador se virou para a torcida e festejou realizando gesto obsceno, ao segurar seu órgão genital. Posteriormente, o volante gravou vídeo se desculpando.

“Ele (Gabriel) pediu desculpas aos familiares, às crianças. Foi um momento de euforia, ele acabou extravasando, mas já passou”, comentou Clayson.

Os jogadores do Corinthians receberam um dia de folga após o empate suado contra o São Paulo e, por isso, voltam a treinar apenas na próxima terça-feira. O próximo compromisso do Alvinegro é contra o Cruzeiro, no próximo domingo, no estádio Mineirão. O jogo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, acontece quatro dias após a decisão da Copa do Brasil, que tem o time mineiro como finalista.