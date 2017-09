Alvo de são-paulinos, Arana ironiza: “Olha a minha cara de preocupado”

Após declarar que teria um “ano perfeito” com um eventual rebaixamento do São Paulo à Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Guilherme Arana passou a competir com o meia Jadson, ex-são-paulino, como alvo predileto das provocações dos torcedores rivais a jogadores do Corinthians. Ao final do clássico da manhã deste domingo, o novato festejou o empate por 1 a 1 no Morumbi.

“Nem ligo. Olha a minha cara de preocupado”, sorriu Arana, para quem as vaias de rivais são normais. “O torcedor paga ingresso para vir curtir mesmo. Isso faz parte do futebol”, disse.

A curtição dos são-paulinos seria maior se o Corinthians não tivesse empatado o jogo com gol do atacante Clayson, no segundo tempo. O time da casa dominou a partida e havia aberto o placar com o volante Petros, ex-corintiano, no primeiro.

“Erramos muitos passes no primeiro tempo e tomamos o gol. No segundo, estávamos mais focados, com a bola no chão, e conseguimos empatar. A equipe está de parabéns porque se entregou até o final”, analisou Guilherme Arana.

O lateral esquerdo não foi o único corintiano que rebateu a euforia dos torcedores rivais. Logo após o gol de Clayson, o volante Gabriel se virou para as arquibancadas do Morumbi, que recebiam torcida única, colocou a língua para fora e segurou o seu órgão genital.

