Corinthians x Santa Fe pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Após a disputa do Derby no último domingo, o Corinthians volta a campo já nesta quarta, quando enfrenta o Santa Fe, da Colômbia, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O confronto está agendado para as 21h30 (de Brasília) e marca a estreia do Timão na Neo Química Arena pela competição.

Onde assistir Corinthians x Santa Fe ao vivo?

TV: Globo

Globo Streaming: Paramount+

Como o Corinthians chega ao confronto

Após segurar um empate em 0 a 0 com dois a menos no clássico contra o Palmeiras no fim de semana, o Corinthians precisa virar a chave para seguir somando pontos na Libertadores. Na primeira rodada do torneio continental, o Timão estreou com uma boa vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na Argentina, e busca mais um triunfo nesta quarta para permanecer na ponta do grupo E, com três pontos.

Para o confronto, Fernando Diniz segue com os desfalques de: Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (transição física), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis). Reintegrado aos treinos nesta segunda, Alex Santana não está inscrito nesta primeira fase do torneio.

Como o Santa Fe chega ao confronto

Por sua vez, o Santa Fe ainda busca sua primeira vitória na Libertadores. A equipe apenas empatou com o Peñarol na estreia da competição em 1 a 1 e é a terceira colocada da chave, com um ponto. Na temporada, o clube colombiano enfrenta um jejum de quatro jogos, somando três empates e uma derrota no recorte. No torneio local, ocupa a 13ª posição com 20 pontos conquistados em 16 rodadas.

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Histórico de confronto entre Corinthians x Santa Fe

Ao todo, Corinthians e Santa Fe somam cinco duelos e o Timão defende uma invencibilidade diante do adversário, com três vitórias e dois empates.

Duelos:

06/04/2016 - Santa Fe 1 x 1 Corinthians - Libertadores

02/03/2016 - Corinthians 1 x 0 Santa Fe - Libertadores

27/01/1963 - Santa Fe 0 x 1 Corinthians - Amistoso

13/01/1963 - Santa Fe 0 x 1 Corinthians - Amistoso

07/03/1954 - Santa Fe 2 x 2 Corinthians - Amistoso

Estatísticas

Corinthians na temporada

8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

23 gols marcados

19 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto (5 gols)

Santa Fe na temporada

5 vitórias, 10 empates e 4 derrota

24 gols marcados

22 gols sofridos

Artilheiros: Rodallega (6 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidón, André e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Santa Fe

Mosquera; Palacios, Emmanuel Oliveira, Victor Moreno e Mafla; Zapata, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Rodallega e Omar Fernández

Técnico: Pablo Repetto

Arbitragem de Corinthians x Santa Fe

Árbitro: Juan Gabriel Benítez

Juan Gabriel Benítez Assistentes: Milciades Saldivar e Julio Aranda

Milciades Saldivar e Julio Aranda VAR: Jose Mendez

Ficha técnica